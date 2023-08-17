Миротворці від Глобального Півдня: як Індія, ПАР, Індонезія можуть припинити війну в Україні

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Мирний план для України як проєкт Глобального Півдня.

Чи можливий такий варіант?

Давайте розглянено гіпотетичну версію.

Отже, наразі в нашому внутрішньому дискурсі присутні лише два варіанти.

Перший — тотальний розгром РФ. Воєнна перемога, вихід на кордони 1991 року, репарації, дезінтеграція Росії.

Як підваріант — все те саме, але без останнього пункту. В цьому підваріанті ризик нової війни зберігається: російське суспільство охоплює ресентимент, як німецьке у 20-х роках минулого століття. Що в історичному контексті народжує ресентимент, ми всі чудово розуміємо.

Питання безпеки в цьому контексті можна вирішити гарантіями безпеки від наших союзників (на перехідному етапі) і потім — членством у НАТО (5 стаття, ядерна парасолька).

Ймовірність цього сценарію не аналізую, тут лише констатація.

У частини суспільства існує переконання у можливості "заморожування" конфлікту шляхом підписання угоди про перемир'я чи без письмових домовленостей — за фактом.

У всіх цих варіантів є одне слабке місце — загроза нової війни і невирішеність ключової тези — чи буде Захід готовий напряму воювати за Україну з Росією у майбутньому.

Але існує і третій варіант, який у нас поки не розглядався.

Одними з гарантів миру можуть стати країни Глобального Півдня, які зараз активно формують свою геополітичну суб'єктність та формують проактивну міжнародну політику.

Глобальний Південь робить впевнені кроки до геополітичної суб'єктності Фото: Twitter

Останніми роками Глобальний Південь успішно долає дефіцит суб'єктності і позбавляється ментальних травм колоніального минулого, долаючи також і неоколоніальні пастки.

Країни Глобального Півдня зацікавлені в завершенні війни, адже потерпають від її наслідків:

зростання цін на продовольство, глобальна інфляція, обмеження постачання з України аграрної сировини, високий рівень невизначеності на світовому ринку палива внаслідок санкцій щодо російської нафти та газу.

Коаліція країн Глобального Півдня як гарант миру могла б підписати з РФ угоду про припинення воєнних дій, адже ні Україна, ні Захід таку угоду підписувати не стануть.

Потім — резолюція Ради Безпеки ООН та введення в зону конфлікту миротворчої місії ООН.

Коаліція Глобального Півдня (мир-система Валлерстайна) у такий спосіб здійснила би свою геополітичну "ініціацію".

Хто міг би сформувати сили "блакитних шоломів" ООН?

З точки зору, на кого найбільше зважає РФ — це Китай. Але "зацікавлений нейтралітет" Китаю робить такий варіант неможливим — він занадто багато видав росіянам геополітичних "авансів".

Тому, ключовим ядром формування миротворчих сил ООН могла стати Індія, яка має необхідні технічні ресурси.

Також в такі сили могли ввійти:

Бразилія — як найбільша країна Південної Америки.

Мексика — як найбільша країна іспаномовної Латинської Америки.

ПАР — як найбільш розвинута країна Африки.

Єгипет — ключова країна Північної Африки.

Саудівська Аравія — як центральна країна арабського глобального кластеру.

Індонезія — як одна з ключових країн Тихоокеанського регіону.

Вказана коаліція Глобального Півдня могла б успішно здійснювати геополітичний тиск на РФ з метою контролю мирного процесу.

По суті, для Глобального Півдня, а особливо для Індії, це могло б стати першим колективним геополітичним проєктом 21 століття.

Звичайно, це лише гіпотетична версія, один із конструктів мирного процесу.

Але такі варіанти варто проговорювати.

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