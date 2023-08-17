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Миротворці від Глобального Півдня: як Індія, ПАР, Індонезія можуть припинити війну в Україні

Пошук варіантів миру слід розширити, розмірковує аналітик Олексій Кущ. На його думку, ефективним могло б стати залучення на бік України тих, кого поки що звикли сприймати як симпатиків Росії — країн Глобального Півдня.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
eye 97
мапа свiту, мапа
У пошуках нових союзників
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Мирний план для України як проєкт Глобального Півдня.

Чи можливий такий варіант?

Давайте розглянено гіпотетичну версію.

Отже, наразі в нашому внутрішньому дискурсі присутні лише два варіанти.

Перший — тотальний розгром РФ. Воєнна перемога, вихід на кордони 1991 року, репарації, дезінтеграція Росії.

Як підваріант — все те саме, але без останнього пункту. В цьому підваріанті ризик нової війни зберігається: російське суспільство охоплює ресентимент, як німецьке у 20-х роках минулого століття. Що в історичному контексті народжує ресентимент, ми всі чудово розуміємо.

Питання безпеки в цьому контексті можна вирішити гарантіями безпеки від наших союзників (на перехідному етапі) і потім — членством у НАТО (5 стаття, ядерна парасолька).

Ймовірність цього сценарію не аналізую, тут лише констатація.

У частини суспільства існує переконання у можливості "заморожування" конфлікту шляхом підписання угоди про перемир'я чи без письмових домовленостей — за фактом.

У всіх цих варіантів є одне слабке місце — загроза нової війни і невирішеність ключової тези — чи буде Захід готовий напряму воювати за Україну з Росією у майбутньому.

Але існує і третій варіант, який у нас поки не розглядався.

Одними з гарантів миру можуть стати країни Глобального Півдня, які зараз активно формують свою геополітичну суб'єктність та формують проактивну міжнародну політику.

самiт, Саудiвська Аравiя Fullscreen
Глобальний Південь робить впевнені кроки до геополітичної суб'єктності
Фото: Twitter

Останніми роками Глобальний Південь успішно долає дефіцит суб'єктності і позбавляється ментальних травм колоніального минулого, долаючи також і неоколоніальні пастки.

Країни Глобального Півдня зацікавлені в завершенні війни, адже потерпають від її наслідків:

зростання цін на продовольство, глобальна інфляція, обмеження постачання з України аграрної сировини, високий рівень невизначеності на світовому ринку палива внаслідок санкцій щодо російської нафти та газу.

Коаліція країн Глобального Півдня як гарант миру могла б підписати з РФ угоду про припинення воєнних дій, адже ні Україна, ні Захід таку угоду підписувати не стануть.

Потім — резолюція Ради Безпеки ООН та введення в зону конфлікту миротворчої місії ООН.

Коаліція Глобального Півдня (мир-система Валлерстайна) у такий спосіб здійснила би свою геополітичну "ініціацію".

Хто міг би сформувати сили "блакитних шоломів" ООН?

З точки зору, на кого найбільше зважає РФ — це Китай. Але "зацікавлений нейтралітет" Китаю робить такий варіант неможливим — він занадто багато видав росіянам геополітичних "авансів".

Тому, ключовим ядром формування миротворчих сил ООН могла стати Індія, яка має необхідні технічні ресурси.

Також в такі сили могли ввійти:

  • Бразилія — як найбільша країна Південної Америки.
  • Мексика — як найбільша країна іспаномовної Латинської Америки.
  • ПАР — як найбільш розвинута країна Африки.
  • Єгипет — ключова країна Північної Африки.
  • Саудівська Аравія — як центральна країна арабського глобального кластеру.
  • Індонезія — як одна з ключових країн Тихоокеанського регіону.

Вказана коаліція Глобального Півдня могла б успішно здійснювати геополітичний тиск на РФ з метою контролю мирного процесу.

По суті, для Глобального Півдня, а особливо для Індії, це могло б стати першим колективним геополітичним проєктом 21 століття.

Звичайно, це лише гіпотетична версія, один із конструктів мирного процесу.

Але такі варіанти варто проговорювати.

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Порожні балачки. На чиєму боці насправді Туреччина, Грузія, Індія, Ізраїль і Китай
Порожні балачки. На чиєму боці насправді Туреччина, Грузія, Індія, Ізраїль і Китай