Дрони на Москву – чистий хайп. Чому насамперед потрібно атакувати ближні аеродроми Росії

Головними об'єктами удару дронами повинні стати найближчі аеродроми Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники, що б'ють по Україні, пише аналітик Павло Вернівський . Але, на жаль, наша країна ще не виробляє дронів у такій кількості — тому практикує хайп-удари по Москві

Читаю вчора на одному з телеграм-каналів, який попереджає по загрози ракетних ударів:

30 одиниць Ту-22м3 розташовані на найближчих до України аеродромах із 31 одиницями ракет Х-22.

І от в мене виникає питання. А якого біса на найближчих аеродромах до України СПОКІЙНО стоять спорядженні стратегічні бомбардувальники?

Причому вони там стоять вже не перший місяць.

А стоять вони там тому, що їм нема чого боятись. Бо в Україні нема достатньої кількості засобів ураження, щоб разфігачити ці аеродроми разом з бомбардувальниками.

Російські бомбардувальники почуваються спокійно на ближніх аеродромах Фото: Скриншот

І всі оті повітряні рейди на Москву це більше для хайпу. Бо запустити десяток безпілотників, один з яких долетить і вразить бізнес-центр це інформаційно виграшна стратегія. Як мінімум, інформаційне поле на цілий день буде заповнене.

А от цих десяток безпілотників нема сенсу запускати на аеродром, бо навряд чи якийсь долетить через щільне ППО. Тому запускати треба 50-100 шт за раз для отримання результату. Тільки проблемка в тому, що ми не виробляємо їх в достатній кількості.

І росіяни це вже зрозуміли. Тому й не бояться.

А нам лише залишається хайпувати на Москві. В той час як бомбардувальники спокійно стоять на аеродромах і безкарно знищують нашу інфраструктуру.

І кожного разу, коли ви почуєте про атаку безпілотників на Москву, то пам’ятайте, що набагато ближче спокійно стоять бомбардувальники. І вже на наступний день вони можуть атакувати Україну.

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