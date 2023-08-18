Дрони на Москву – чистий хайп. Чому насамперед потрібно атакувати ближні аеродроми Росії
Головними об'єктами удару дронами повинні стати найближчі аеродроми Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники, що б'ють по Україні, пише аналітик Павло Вернівський. Але, на жаль, наша країна ще не виробляє дронів у такій кількості — тому практикує хайп-удари по Москві
Читаю вчора на одному з телеграм-каналів, який попереджає по загрози ракетних ударів:
30 одиниць Ту-22м3 розташовані на найближчих до України аеродромах із 31 одиницями ракет Х-22.
І от в мене виникає питання. А якого біса на найближчих аеродромах до України СПОКІЙНО стоять спорядженні стратегічні бомбардувальники?
Причому вони там стоять вже не перший місяць.
А стоять вони там тому, що їм нема чого боятись. Бо в Україні нема достатньої кількості засобів ураження, щоб разфігачити ці аеродроми разом з бомбардувальниками.
І всі оті повітряні рейди на Москву це більше для хайпу. Бо запустити десяток безпілотників, один з яких долетить і вразить бізнес-центр це інформаційно виграшна стратегія. Як мінімум, інформаційне поле на цілий день буде заповнене.
А от цих десяток безпілотників нема сенсу запускати на аеродром, бо навряд чи якийсь долетить через щільне ППО. Тому запускати треба 50-100 шт за раз для отримання результату. Тільки проблемка в тому, що ми не виробляємо їх в достатній кількості.
І росіяни це вже зрозуміли. Тому й не бояться.
А нам лише залишається хайпувати на Москві. В той час як бомбардувальники спокійно стоять на аеродромах і безкарно знищують нашу інфраструктуру.
І кожного разу, коли ви почуєте про атаку безпілотників на Москву, то пам’ятайте, що набагато ближче спокійно стоять бомбардувальники. І вже на наступний день вони можуть атакувати Україну.