Холод — головна загроза. Чому українцям варто готуватися до осінньо-зимових російських обстрілів

На жаль, але ворог передбачувано спробує вкотре вивести з ладу українську енергетику, упевнений генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко . Він дає кілька простих порад, як поводитися у зв'язку з такою перспективою.

Мені дуже приємно, що Велика Британiя так оцінює нашу спроможність чинити опір і виживати під безпрецедентними обстрілами інфраструктури.

Але треба розуміти, що віра наших партнерів базується на минулих подіях. А події майбутні ніхто спрогнозувати не може.

У різних інтерпретаціях, але всі говорять про наступний сезон. Декілька тез персонально від мене.

Бити по інфраструктурі будуть. Битимуть із урахуванням помилок і нових розвідданих про стан енергосистеми на кожній ділянці. Битимуть із урахуванням нових знань, яки вони здобули за майже два роки обстрілів. Битимуть із урахуванням варіативніших засобів. Віра в ЗСУ. Це важливо. Але віра не може бути фундаментом для ухвалення рішень про персональне життя. Навіть у разі посилення засобів ППО закрити на 100% не вийде. Тому виходьте з того, що влучання будуть. Віра в енергетиків. Це важливо. Але віра знову ж не може бути фундаментом для рішень. Навіть не маючи інформації, можна робити висновки, що в цілому система має менший рівень стійкості. А це означає, що відновлення постачання електроенергії після влучань буде дуже різним залежно від конкретної ситуації. Треба кожному подумати про себе. Не вони, не ми, а я. Тількі позиція "я" може організаційно та морально допомогти пережити наступну осінь і зиму. Памʼятайте, що головний ворог — не темрява, а холод. Тому подумайте про це заздалегідь. І вам скажу, що заздалегідь — то було декілька місяців тому. Тактичні поради з минулого сезону не змінилися. Вода, їжа, одяг, альтернативні види живлення, утеплення осель і таке інше. Сценарне планування. Продумайте декілька сценаріїв (особливо для жителів багатоквартирних будинків). Через питання "а що, якщо?" і відповідь ваша, що конкретно ви робитимете.

І так. Якщо кожний подумає про себе, то разом точно переживемо та переможемо.

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