Як на Дикому Заході. Чому не держава, а "мисливці за головами" зможуть перемогти корупцію

Держава показує свою нездатність перемогти корупцію, констатує економіст Олексій Кущ . Але, на його переконання, це цілком могли б зробити приватні сищики — аналоги "мисливців за головами" часів Дикого Заходу

Стимулювати стукацтво чи приватну боротьбу з корупцією?

Українці зможуть заробити на викритті корупції.

Читаю наступне повідомлення:

"НАЗК планує на початку вересня запустити спеціальний портал, куди можна буде анонімно повідомити про факти корупції і після рішення суду отримати 10% від зірваної схеми. Але не більше 14 млн гривень".

Схожі механізми у нас уже запускали, коли давали податківцям і митникам частину конфіскованого.

За нинішніх умов, такий портал може стати центром зосередження конкурентного та хейтерського спаму, коли недобросовісні конкуренти або хейтери того чи іншого бізнесмена/політика завалюватимуть державу повідомленнями про псевдокорупцію.

Або в кращому разі здаватимуть лікаря, який взяв курку за медогляд.

З іншого боку, зовсім недавно я пропонував зовсім інший варіант:

Вас теж задовбала корупція, непотизм, кумівство?

До чортиків набрид "кумівський капіталізм"?

Непрацездатні соціальні ліфти.

Мафіозні червоні троянди на призначення.

А тепер уявіть, як усе те саме набридло нашим союзникам, які дають нам гроші.

Десятки ярдів доларів.

Ось чому в мене є певний скепсис щодо повоєнного плану Маршалла і відновлення нашої економіки.

Адже ми можемо освоїти стільки ж грошей, як і Польща, але ніякого економічного дива не буде. Усе просто вкрадуть.

Особисто я попросив би наших західних союзників запровадити максимальний фінмоніторинг щодо наших політиків, чиновників та їхніх активів за кордоном.

А всередині країни ввів би приватних "мисливців за головами" як колись на Дикому Заході, де поліція теж не справлялася.

Тільки там у стилі фільмів Тарантіно ловили вбивць і грабіжників, а у нас — потрібно ловити корупціонерів. За винагороду.

Валізи з хабарами продовжують заносити "потрібним людям" — і поки що ніхто не здатен це зупинити... Фото: fbc.ua

Наприклад, видається відкритий акт на антикорупційну "ловлю" в Мінфіні або Мінінфраструктури.

І починається полювання на корупціонерів на підставі тих даних, що вдасться зібрати.

Потім "спецкомісія ловців", що визначає достатність доказів, і суд.

І відсоток "ловцю".

Перемогти корупцію допоможе лише конкуренція і жадібність "ловців" до наживи, їхній азарт.

І антикумівська норма в законі про держслужбу — маєш "кумівські зв'язки" з бізнесменами, рішалами, злочинцями — отримуєш "чорну мітку". І більше ніколи не можеш обійняти державну посаду.

А для тих, хто приховав інформацію — "мисливці за головами корупції".

Я б із задоволенням консультував "ловців".

Бандитизм Дикого Заходу свого часу був переможений завдяки саме "ловцям за головами": держава була інституційно слабкою, а шерифи — продажними.

Упевнений, що тільки приватні розслідувачі могли б у нас дати бій корупції. Як приватні розшукові та детективні агентства на Заході вже в наш час — допомагають справлятися з бандитизмом.

Дай у нас людині можливість заробити, і вона рідного "кума" з повинною приведе.

Джерело