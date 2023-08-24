Пригожина прибрав не Путін. Чи означає це, що диктатор уже не контролює своє оточення

Те, як пішов із життя Євген Пригожин — не чекістський стиль Путіна, пише аналітик Олександр Кочетков . Отже, усунення голови ПВК "Вагнер" — справа рук когось іншого, швидше за все, найвищих армійських чинів.

Вважаю, що з вірогідністю 99% Пригожин та Уткін — всьо. Не 100% тому, що в Пригожина була (чи є) звіряча чуйка, він готувався ховатися, і в нього вистачило б цинізму і можливостей влаштувати криваве шоу для маскування втечі.

Але цей аспект значення вже не має: у суспільному полі "Вагнер" визнано обезголовленим.

При цьому не можу погодитися з величезним хором тих, хто вважає, що Пригожину помстився саме Путін. На моє переконання, замовники зухвалого і вдалого замаху інші.

Якби Путін хотів розібратися з колишнім другом і кухарем, то Пригожина просто б заарештували, як це відбулося із Суровікіним, і робили би з ним що завгодно. Але Пригожин почувався досить впевнено, пересувався літаками, з’являвся в інформаційному просторі. Все підтверджує те, що він зміг домовитися з Путіним, переконати його у власній корисності. Зокрема, в Африці, створюючи там зони напруженості, що давало б чемоданному фюрерку додаткові важелі для тиску на партнерів і союзників України.

Ще викликає запитання форма замаху. Це не путінська ФСБ-шна стилістика. Там слід було б очікувати отрути, як було з Навальним, або якогось нападу невідомо кого. Спецслужби не змінюють відпрацьовану схему дій, бо в них не так багато виконавців вищого рівню.

У Путіна — таки інший стиль усунення неугодних Фото: kremlin.ru

А тут посеред недоімперії — бабах зенітною ракетою, про що кажуть характерні отвори від разючих елементів на уламках пригожинського авіалайнеру. Сукупність ознак робить для мене більш вірогідною версію, що це військове керівництво РФ.

Мабуть, у Пригожина трохи пригальмувало з Нігером, на що, до речі, натякає його останнє безглузде відео. От Шойгу з Герасимовим і скористалися моментом — звели рахунки.

Хтось каже, що Пригожин вже програв їм апаратну боротьбу і не створював небезпеки. Це так, але російська влада і суспільство загалом просякнуті зеківськими поняттями. Тому якщо не відповісти жорстко на наїзди, які вчиняв проти МО Пригожин, то за тамтешніми нормами — це добровільно визнати себе "опущеним". З відповідним ставленням як керівництва, так і підлеглих.

Якщо моя версія правильна (це стане зрозумілим протягом місяця), то це означає, що Путін слабшає. Настільки, що починаються події, не санкціоновані ним.

Про слабкість фюрерка, яка прогресує, свідчить також і постійне використання путінського двійника — того, якій рефлекторно плутає, на якій руці в нього годинник і зустрічі з яким не треба очікувати у карантині.

Відповідно, наприкінці цього-на початку наступного року у недоімперії можуть початися цікаві процеси. Влада у Росії неподільна, тому кремлівські очільники обов’язково вчепляться один одному у горлянку. І замахи на відомих впливових людей можуть стати системою. Кадиров вже готується перебратися до Саудівській Аравії?

Боротьба за владу в Кремлі, безумовно, на користь Україні. І може стати вагомим фактором перемоги.

P.S. Є ще одна очевидна версія загибелі ватажків "Вагнеру": очільник ГУР Буданов обіцяв нам приємні новини? Ну от і виконав обіцянку…

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