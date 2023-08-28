Парі Резнікова – вирок системі. Чому корупція змушує міняти в Україні все

Перемогти українську корупцію якимись гучними акціями неможливо, пише аналітик Олександр Кочетков . Вона пронизала все суспільство — тому перемогти її можна лише змінивши суспільно-політичну модель у країні.

Соцопитування свідчать, що проблема корупції вважається українцями другою за важливістю після російського вторгнення. Корупція супроводжує весь час української незалежності, її закидають нам всі наші союзники.

Кожен президент України публічно ставив за мету подолання, хоча б зменшення корупції. І кожного врешті-решт звинувачували у кричущих корупційних вчинках, принаймні, його найближче оточення.

В нас, мабуть, найбільша в світі кількість антикорупційних органів, якщо порахувати і відповідні громадські організації. На них витрачаються шалені гроші. Але ефективність цієї "боротьби" настільки жалюгідна, що міністри, депутати і преса готові вирішувати проблему за допомогою дуелей і парі як-от О.Резніков, А.Радіна і М.Ткач.

Насправді, це не смішно. Бо це — остаточний вирок всій нашій моделі суспільно-політичних відносин. Очевидно, що з таким тягарем Україна не має цивілізованого майбутнього.

Під час війни корупція не зникла, навіть не зменшилася. Навпаки, опанувала нові сфери і набула гранично нахабного, відверто мародерського характеру, більшість військкоматів є сумним прикладом.

Так чому українське суспільство проклинає корупційну гідру, а вона росте і квітне, як мальви під тином біля рідної хатинки?

В нас склалося хибне уявлення про природу корупції, яке можна назвати персоніфікованим. Тобто, у владу просочуються нечесні люди, там знаходять таких самих, починають незаконні оборудки задля власного збагачення і втягують у них усіх у владі, включно з найвищими посадовими особами. А от якби країну очолив хтось справді чесний, який би сам не брав і оточенню не давав, то українська корупція відразу впала б на рівень демократичних країн. Де вона, звісно, існує, але не є тотальною.

Це наївний погляд і лише частина діагнозу. Бо не враховує корупцію, яку я називаю інституційною.

Так, жадібна свол*та, готова на все заради грошей, живе всюди. Але поява на українському Олімпі навіть справжнього праведника, який державі — все, а собі — нічого, крім того, що належить за посадою, проблему не вирішить. Бо влада такої "божої людини" в Україні впаде максимум за рік.

Уявіть собі невигадану ситуацію: новий, ще незаплямований президент приводить до Ради купу таких самих нових депутатів. І до нього прибігає його довірена людина, перелякана така, і доповідає: "Нардепи хочуть грошей. Хоча б по п’ять штук баксів на місяць. Бо з інших фракцій та від олігархів їм вже по десять пропонують. Без грошей фракцію не втримаємо — розбіжаться. І тоді всьому гаплик"…

Так-так, чую обурливі вигуки читачів: "А нащо брав у список таких нестійких?!". Загалом, про нестійких найбільше репетують ті, кому ніколи хабаря не пропонували і не запропонують, і вони просто не уявляють, як поведуться у такому випадку.

А загальносвітова практика підтверджує: якщо чиновнику "покласти на стіл" суму в два-три його офіційних річних заробітка, то ламаються понад 90%. За нашими ОП, ВР, КМ, а також різним установам, на рівні обласних адміністрацій і т.д. циркулюють суми, більші за цей річний заробіток у десятки, а то й сотні разів! Де святих набрати, щоб втрималися?

Тому першою особою ухвалюється рішення, що на фракцію, а, ну ще на утримання наших ботоферм, а, так, ще на спічрайтерів, ми візьмемо в того олігарха, а поки що заплющимо очі на його сумнівні витівки. Потім раптом з’ясовується, що новим, незаплямованим міністрам, щоб вони не пиляли бюджети міністерств, треба теж приплачувати до зарплатні. Відчуваєте пікантність моменту: за чесну роботу треба платити з тіньових коштів.

Якщо знизу бачать, що зверху починають брати, то й себе не стримують. І пішло-поїхало по усіх усюдах. Зазвичай на подібне самовизначення у нової найчеснішої влади іде максимум три місяці.

Зрозуміло, я спрощую, але в Україні існує хтозна скільки напрямків діяльності влади, на які кошти в бюджеті не передбачені. А якщо їх туди закласти, то бюджет відразу лусне, а суспільство владу прокляне за марнотратство. Це утримання провладних депутатів усіх рівнів, провладних медіа (телемарафон, кажете?), політичних проєктів різного напрямку, які обов’язково підтримує влада. А ще потрібні величезні кошти на боротьбу з політичними опонентами, якусь благочинність, піар влади в центрі і на місцях…

Безліч грошей витрачається на підтримку влади в Україні

Тут вже разовою допомогою від олігарха не обійтися. Тому владою створюються масштабні бізнес-ділянки зі свідомо тіньовою корупційною складовою, на обласні адміністрації та різні відомства спускаються "плани зі здачі рогів і копит" (як там М.Тищенко це називає — "константа"?), і жоден помітний бізнес не може працювати без відкатів владі.

Тобто, така тотальна корупція стає невід’ємною складовою діяльності будь-якої влади в Україні, влада без неї просто нездатна функціонувати і виконувати, зокрема й суто державні завдання. Тому я і називаю цю корупцію інституційною.

А ще вона самовідновлювана. Бо значні суми від корупційних оборудок осідають у кишенях корупціонерів як плата за ризик. Цих коштів зазвичай вистачає не тільки на те, щоб корупціонер і всі його родичі жили у роскошах, але й на те, щоб відкупитися від переслідування під час зміни влади і залишитися у системі. "Нові обличчя" приходять, а "рішали" залишаються у справах.

Найбільшого розмаху та розгалуженості ця система сягнула за часів В.Януковича: там кожному, навіть маленькому чиновнику в регіоні, доплачували у конверті в обмін на постійну готовність виконати будь-яке політичне або корупційне завдання згори. А центральна влада крала майже відкрито і потужно, створивши тіньову економіку, яка переважала легальну.

За демократичних президентів з’явилася тенденція такого собі рожевого самовиправдання. За часів П.Порошенка депутат його блоку БПП розповів, що так, корупція в них є, але кошти від неї ідуть на боротьбу з Путіним та іншими ворогами України. Так у нас виникла "патріотична корупція".

Зараз представники влади модифікували її у "корупцію задля перемоги": так, пиляємо як українські бюджети, так і партнерські, але ж на ці кошти ми купляємо безпілотники, зброю, автомобілі — все, що потрібно для ЗСУ… Тисячолітня мудрість, що брудні інструменти плямують і знищують будь-яку шляхетну мету, їм невідома.

І що крадії, які щиро вірять, що так вони рятують Україну, припинять красти і не дадуть іншим? Найімовірніше, навпаки. Передбачаю, що після омріяної перемоги у нас з’явиться "корупція задля післявоєнної відбудови" України — якось же треба обслуговувати західних інвесторів, няні всілякі… Потім вона ж задля вступу в ЄС і НАТО — а як інакше просувати міжнародні інтереси України? А потім, в ідеалі, "корупція задля подолання корупції"…

І все це, між іншим, у тісній співпраці з нашими закордонними "кураторами", які зовсім не білі і пухнасті, а давно навчилися використовувати українську "специфіку".

Тому і повторюю постійно: без докорінної зміни суспільно-політичної моделі в Україні нам з цього лайна не вибратися. І нова модель повинна передбачати дієві запобіжники саме проти інституційної корупції. Елементами цього мають стати зміна виборчого законодавства, механізми постійного контролю суспільства за владою з можливістю відкликання будь-якого можновладця в період між виборами, заборона самопіару влади через власні ЗМІ, жорсткий контроль витрат можновладців та афілійованих осіб, прозорі громадські фонді для преміювання найефективних чиновників, введення поняття суспільної репутації та інше.

І так, чесна непідкупна людина на чолі країни таки потрібна, тут я згоден із суспільними очікуваннями. Бо ті перетворення, які нам життєво необхідні, можливо зробити за запитом знизу, але виключно за ініціативи згори.

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