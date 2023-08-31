Коли поліцейський може стріляти. Як це виглядає з точки зору закону

Інцидент із вбивством поліцейським цивільного у Дніпрі має бути розібраний з погляду чинних законів України, переконує юрист Леонід Маслов . І робить це, вивчаючи ситуацію у кількох площинах.

Хто не в курсі,

ст. 16 Закону України "Про дорожній рух" зобовʼязує водія, якого зупинили, тримати руки в полі зору поліцейського і не виходити з транспортного засобу без дозволу; ст. 18 того ж закону зобовʼязує пасажира вийти з машини на вимогу поліцейського.

Закон "Про Націонльну поліцію" (ст.44) дозволяє застосування сили для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.

Отже, застосування сили як метод заохочення виконання законних вимог поліцейського (крім вимоги припинити активну протиправну дію) є незаконним. Наприклад, непредʼявлення документу — не підстава, щоб вирвати його з рук; вимога пасажиру вийти з машини законна, а примусово витягувати його можна лише під час затримання.

Частина 4 ст. 46 того ж закону дозволяє у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання вогнепальної зброї.

Виконання попереджувальних пострілів законом не передбачене.

На місці інциденту у Дніпрі

Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається, зокрема, при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї, а також для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

Через відсутність законодавчого врегулювання обігу зброї і поводження з нею, невиправдані заборони і слабку обізнаність громадян у переважній більшості випадків народ у нас не має страху перед вогнепальною зброєю і озброєними особами (хоч копами, хоч бандитами). Широкий розголос наслідків такої поведінки буде на користь.

Корисний лайфхак, відомий усім військовим: завжди поводитися зі зброєю так, нібито вона заряджена.

У США є корисний лайфхак: під час сутички поводитись з незнайомцем так, нібито він озброєний. Ще один лайфхак — поводься з озброєною особою так, нібито вона запальна і неадекватна.

Щодо загиблого пана Силогави.

От пішов би на фронт і загинув — був би герой. А так спроба дешевого героїзму — і премія Дарвіна. Займався ритуальними послугами — додав своєму бізнесу нового клієнта. До речі, жінка — не матір хлопців, що були в авто.

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