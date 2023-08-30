Стрілянина у Дніпрі – не голлівудський блокбастер. Чи мають рацію поліцейські, котрі застосували зброю

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Коли п’яний суддя збивав нацгвардійця на блокпосту, багато хто писав, що шкода, що вони там його не розстріляли.

Коли п’яне бидло накинулося на поліцію і застосувало силу, то чомусь багато людей написало, що поліцейські не мали права застосовувати зброю.

Дивно.

А що, бляха, вони мали робити?

Навіть якби не було війни, будь-яке застосування сили проти патрульного поліцейського є неприпустимим. Все. Це крапка. Хотів би я побачити, як українські бики нападали би на поліцейських у Штатах…

Чому в Штатах так не роблять? Бо знають, що за це буде. На жаль, відсутність невідворотності покарання у нас є проблемою. На жаль, дуже рідко поліцейські роблять те, що зробили копи в Дніпрі.

Фото з місця подій у Дніпрі Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Але в нас ще і війна. І схоже, про це багато хто забуває. І поліцейський — це той самий воїн, який кожного дня може стикнутися із російським агентом. І кожен, хто навіть може подумати про застосування сили проти поліцейського, має розуміти, що до нього мають ставитись, як до потенційного російського диверсанта. Бо саме так поліцейські і мають сприймати будь-кого, хто проявляє агресію і не кориться наказам і воліє застосувати силу. Бо саме це завжди має бути під час війни першою версією у поліцейських, коли хтось не підкорюється наказам.

Навіть якщо цей хтось — п’яне бидло на "ягуарі". Але якщо б це було п’яне бидло на "ланосі", це нічого б не змінило.

Але чи може російський диверсант імітувати п’яне бидло? Так. Так само, як він може удавати і законослухняного громадянина. І чи може бути в багажнику його авто бомба, яку він має використати за наказом з Москви? Звісно, може.

І наостанок, не треба, будь ласка, говорити про постріли в ноги. Ми не в голлівудському блокбастері.

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