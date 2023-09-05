Прибрати Чорноморський флот. Чому це — єдиний варіант вирішення зернової проблеми

Переговори у Сочі між Ердоганом та Путіним закінчилися нічим — зернову угоду перезапустити не вдалося. Насправді, зазначає блогер Юрій Богданов , своїм шантажем Путін все одно нічого не досягне, а єдиний спосіб гарантувати безпеку судноплавства у Чорному морі — знешкодити Чорноморський флот.

Перемовини Ердогана і Путіна, зернова угода і наслідки

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели переговори в Сочі. Крім усього, обговорювали й зернову угоду. Згоди про відновлення зернової угоди не було досягнуто. Путін заявив, що країни Заходу "обманювали" Росію з приводу чорноморської ініціативи і "просто змусили" Москву вийти з угоди.

За своє повернення Росія (Путін) вимагає:

підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT;

відновлення постачання імпортних запчастин для сільськогосподарської техніки;

розблокування транспортної логістики та страхування;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

"розморожування" активів російських компаній, що потрапили під санкції.

Путін звинуватив в усьому Україну та заявив, що Росія готова поставити до 1 мільйона тонн зерна за преференційною ціною через Туреччину до найбідніших країн. В цьому Москва розраховує також на допомогу Катару (який, я так розумію, має за цю російську щедрість заплатити).

Ердоган сказав, що Туреччина готова бути посередником у переговорах з Україною. А також сказав, що якщо Україна хоче поновлення зернової угоди, то має піти на поступки Росії. Якщо хоче.

Щиросердна розмова між Ердоганом і Путіним ні до чого не привела

Коротше, що я можу тут сказати.

Звісно, на таких умовах ніхто на відновлення зернової угоди не піде і Путін це чудово розуміє. Бажання окремих чиновників ООН за будь-яку ціну відновити угоду тут вже нікого не хвилює. 1 мільйон тонн зерна за будь-якими цінами не дозволять стабілізувати ціни на зернові на ринках. Тому що проблема в блокуванні українського експорту не в ОБСЯГАХ, а в тому, як блокування впливає на ціни на ринку загалом. Для України залишається лише один шлях відновлення повноцінного експорту — деблокада портів шляхов знищення російського військового потенціалу на Чорному морі. Що і буде продовжуватися. Власне, нічого нового. Російська загроза українським портам і (вже актуальна) українська загроза Новоросійську, найбільшому зерновому, нафтовому, газовому порту Росії продовжать забезпечувати нестабільність світових цін на зернові. Відповідно, це буде спонукати інфляцію в найбідніших регіонах і штовхатиме їх до більшої нестабільності. Насамперед — йдеться про Африку та найбідніші країни Азії. Власне, саме нестабільність цін на продовольчих ринках була одним з імпульсів "арабської весни". Проблем від цього отримають усі. Зокрема й Росія з Китаєм, бо проблеми виникнуть і у їх союзників, і у європейських країн, на які посилиться міграційний тиск.

Що з цим робити світу? Тільки тиснути на Росію і демілітаризувати Чорноморський флот РФ. Це єдиний раціональний шлях.

Ну і так, історія із зерном з України та Росії дуже наочно демонструє, чому вільна та безпечна торгівля така важлива для світу. І як погано, коли війна руйнує торгівельні шляхи. І начебто уроком має бути те, що ініціаторів війн треба колективно бити. А не шукати компроміс. Правда, ООН?

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