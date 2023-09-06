Шуби Шуфрича. Чому декларації про доходи депутатів не переможуть корупцію в Україні

Україна не зможе перемогти корупцію декларуванням про доходи, переконаний блогер Сергій Дідковський . Це важливий крок, але сам собою він не забезпечує головного — еволюцію України в сучасну, правову державу.

Є в народного депутата декларація чи немає — системні економічні проблеми це не вирішить. Корупцію не мінімізує. Більшовизм та популізм не прибере.

Як приклад. Бігунки-нотаріуси з послугою "допоможемо відкрити вам ФОП" остаточно зникли після діджиталізації. Бо не потрібно стояти в черзі (я відкривав ФОП в 2010 році, знаю) цілий день в різних інстанціях та органах.

Є черга — є корупція.

Можна було тиснути на нотаріусів чи заміняти керівників якихось там районних адміністрацій. А можна було змінити сам принцип.

Змінили принцип — система запрацювала.

А тут результат незрозумілий.

Ну взнаю я, що у Нестора Шуфрича є сто мерседесів і двісті шуб. Що я маю з цією інформацією зробити, якщо загальний факт, що він ватник і досі нардеп?

Ні-ні, декларації потрібні. Але це не інструмент вирішення економічних проблем.

Корупція виникає там, де є можливість або потреба. Ось людині потрібно їздити у справах за кордон, а виїхати не може.

Привіт, корупція.

Квитки на потяг "з рук" перепродають?

Так середня з/п провідника 10+к гривень.

А велика корупція — це результат відсутності корпоративного управління, фондового ринку, потоків та "обилечивание" (що формувались ще з 1990-х), прямого управління політиками з офісів ФПГ.

Хочемо ми чи не хочемо — але нам доведеться стати модерновою, правовою та людино-орієнтовною державою.

А без реалізації очевидних економічних та соціальних інституцій цього не буде.

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