Фальшиві десантники під Вербовим. Що за загадкові війська розгортає Росія на південному фронті

Українські війська продовжують поступове просування на південному фронті, пише військовий експерт Костянтин Машовець . Противник, щоб якось на це реагувати, змушений кидати у бій непередбачені резерви та видавати малопідготовлені війська за десантників.

На Токмацькому напрямку передові підрозділи ЗСУ наблизились та закріпились на позиціях на схід від селища Новопрокопівка, на відстані приблизно 2,5 км. Одночасно з півночі передові підрозділи ЗСУ вже знаходяться від цього селища на відстаніі трохи більше 1 км.

Окрім того, варто зазначити, що ЗСУ дуже близькі до того, щоб перерізати польову дорогу, яка веде з Новопрокопівки у селище Вербове. Безумовно, якщо це станеться, то ситуація із утриманням першої позиції головного рубежу оборони противника між Новопрокопівкою та Вербовим для нього суттєво погіршиться. Причому саме на найбільш загрозливій для нього ділянці.

Наразі підрозділи 71-го та 210-го мотострілецьких полків (МСП) противника намагаються цьому завадити. Однак повністю зупинити просування передових підрозділів ЗСУ східніше с.Новопрокопівка у них не виходить (українські підрозділи, діючи вздовж першої позиції головного рубежу оборони противника, просунулись у південному напрямку ще на кілометр).

На північно-східній околиці с.Вербове, очевидно, вже не менше 2-х діб, тривають запеклі ближні бої української піхоти з підрозділами 417-го окремого розвідуального батальйону (ОРВБ) противника та батальйоном БАРС-11. Це говорить про те, що ділянка прориву першої позиції головного рубежу оборони противника розширюється по фронту не тільки у західному напрямку, а й у східному.

Є просування! Фото: Генштаб ЗСУ

Так, й мабуть, головна новина з цього напрямку — південніше с.Вербове противник розгортає підрозділи 387-го МСП ТрВ зі складу своєї 44-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД). Про формування цього "кострубато-десантного" з’єднання на базі Рязанського училища я писав ще наприкінці минулого року.

За своєю назвою воно вважається "десантним", але за суттю є дуже своєрідним конгломератом частин й підрозділів, які підпадають, найімовірніше, під статус "територіальні війська" чи "формування мобілізаційного резерву", а не справжні повітряно-десантні війська.

Хто забув, нагадаю.

Формування 2-х "дивізій мобілізаційного резерву (МР) повітряно-десантних військ", 44-ї ПДД та 104-ї десантно-штурмової (ДШД), відбувалось на базі Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища, 242-го навчально-тренувального центру ПДВ, а також у ППД та на навчальних центрах 31-ї та 83-ї окремих десантно-штурмових бригад (ОДШБр).

Що характерно, у самому російському командуванні ніхто не "заблуждается" щодо рівня боєздатності цих частин та з’єднань, й зазвичай, стосовно них вживають у приватних розмовах такий своєрідний термін, як "ублюдочные".

Термін "ублюдочные" зовсім недаремно та невипадково використовується самим російським військовим командуванням щодо цих "з’єднань", адже їхній бойовий склад (як у кількісному, так і якісному вимірах) та рівень бойових спроможностей на сьогодні викликають більше запитань, ніж відповідей.

Судіть самі:

44-а повітряно-десантна дивізія (ПДД) МР складається з 2-х полків — 111-го стрілецького полку МР та 387-го МСП ТрВ. Що в ній "десантного" — відомо виключно російському ГШ та, мабуть, її командиру;

104-а десантно-штурмова дивізія (ДШД) МР також складається з 2-х полків – 1044-го МСП ТрВ та ще одного "стрілецького полку МР", який формувався та розгортався на базі 83-ї ОДШБр.

За великим рахунком, ці росіянські "десантники" є банальною "мобілізованою піхотою". Той факт, що їх "збивали" у більш-менш прийнятні військові формування на базі справжніх десантних частин, підрозділів та установ, зовсім не робить їх самих в "автоматичному режимі" десантниками.

Хоча, звісно, російське командування й намагалося надати цьому "мобілізаційному розгортанню" такого собі десантного "флеру". Наприклад, в процесі формування 387-го МСП ТрВ його досить "обильно" укомплектували командним складом з числа офіцерів Рязанського ВПДКУ, а 11-й СП МР оголосили "десантним" простим наказом тодішнього заступника командувача УВ "Днепр" генерала Теплинського. Тому ці "новосформовані дивізії МР ПДВ ЗС РФ" — це ті самі "чмобікі", які під час своєї "допідготовки" десь "стояли біля ПДВ".

Ані за своєю штатно-організаційною структурою, ані штатним озброєнням та військовою технікою (ОВТ), або особливостями процесу своєї допідготовки та бойового злагодження ці з’єднання не відповідають терміну "десантний", тим більше "повітряно-десантний", або навіть "десантно-штурмовий".

І ось "під Роботине" російське командування, нарешті, потягнуло й цю "красоту". На додачу до "кадрових" 7-ї та 76-ї десантно-штурмових дивізій (ДШД).

Наскільки я розумію, саме їх і будуть вводити у бій у смузі наступу передових підрозділів ЗСУ на Токмацькому напрямку на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим.

Наразі я не готовий оцінювати це рішення російського командування як те саме "кардинальне", про яке я писав декілька днів тому. Адже на цьому напрямку ми можемо, поки що, спостерігати зосередження та розгортання лише ОКРЕМИХ частин зі складу 76-ї ДШД та 44-ї ПДД (по одному полку — 104-ї ДШД та 387-го МСП ТрВ). Але той факт, що російське командування стягує до "місця прориву" першої позиції свого головного рубежу оборони все, що "можливо й неможливо", все, що "подає ознаки життя" — є очевидним.

Тепер щодо інших повідомлень:

як з’ясувалось, факт захоплення артилерійських гармат противника 152-мм калібру з розряду "буксируемой" на Токмацькому напрямку має ознаки окремо взятого випадку. Тому, на жаль, робити якісь узагальнюючі висновки наразі з цього приводу не варто;

повідомлення про якийсь масштабний наступ українських військ на рубежі Новодонецьке — Новомайорське наразі ще потребують уточнення. Принаймні якихось достовірних відомостей про просування українських військ на цьому напрямку в мене немає. Однак пожвавлення переміщення підрозділів противника в тактичних тилах цієї зони група "ІС" фіксує, зокрема підрозділів 5-ї окремої танкової бригади (ОТБр) противника (за загальним напрямком Керменчик — Новодонецьке), а також окремих підрозділів 110-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) південно-східніше селища Новомайорське.

Ну і як поточні новини.

Північніше м. Бахмут (район м. Соледар) противник підсилив підрозділи 137-го парашутно-десантного полку (ПДП) зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД) двома батальйонами "добровольців" — БАРС-29 "Невские" та "газпромовскою" ПВК подібно до батальйону "Поток" у смузi оборони 123-ї ОМСБр.

Очевидно, що противник намагається не допустити прориву свого рубежу оборони між Краснополівкою та Яковлівкою з півночі у бік м. Соледар, тому намагається ешелонувати свої війська (сили) за цим напрямком.

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