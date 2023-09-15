Ворог відступив на південь від Бахмута. Чого далі слід очікувати від росіян

Військовий експерт Костянтин Машовець аналізує ситуацію, яка склалася сьогодні під Бахмутом. Українські війська мають стабільний успіх, але росіяни явно націлені на контратаку.

На Бахмутському напрямку противник, очевидно, докладає основні свої зусилля, щоб завадити ЗСУ південніше та північніше міста зайняти зручні райони та рубежі для активних дій стосовно самого міста.

Зокрема, північніше міста у смузі оборони 200-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) противника (14-й армійський корпус\АК Північного флоту), його командування сформувало зведений тактичний загін (до батальйону) типу "Шторм-Z" (це десь — 2-3 штурмових роти, укомплектованих засудженими громадянами РФ).

Очевидно, що найближчим часом воно його використає для штурмових\атакуючих дій. Ймовірно, на напрямку Дубово-Василівка — Оріхово-Василівка (як альтернатива — на напрямку Ягідне — Богданівка).

Наші бійці тримають супротивника у постійній вогневій напрузі

Зі свого боку, південніше м.Бахмут, не дивлячись на той факт, що в районі с.Кліщіївка та с.Андріївка противник протягом останніх діб трохи позадкував (відповідно, підрозділи 1307-го МСП ТрВ та 57-ї ОМСБр), не викликає сумніву цілком очевидне — найближчим часом противник спробує відновити положення в цих районах.

Цілком ймовірно, для цього він спробує знову задіяти 102-й МСП зі складу 150-ї МСД в районі с.Кліщіївка (або підрозділи 4-ї ОМСБр зі складу 2-го АК), а в районі Андріївки, ймовірно — 72-у ОМСБр.

Наразі противник активно намагається протидіяти передовим підрозділам ЗСУ південніше м.Бахмут з метою утримання їх на рубежу залізниці, яка веде з Бахмута до Горлівки. По суті, це у нього тут його основний рубіж оборони.

Однак, принаймні, на 2-х ділянках (північніше та південніше с.Андріївка) ЗСУ вже вийшли на нього, а за певною інформацією, навіть перетнули його… Хоча самі н.п. (і Кліщіївка, і Андріївка) поки що повністю не контролюються українськими військами.

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