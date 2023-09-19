Схопив за стегно – заплати штраф. Як в Україні вперше покарали аб'юзера

У Києві вперше в українській практиці покарано чоловіка, який порушив особистий простір жінки. Відома медикиня Ольга Богомолець висловлює надію, що це лише початок — боротьба за жіночу гідність має стати нашою спільною частиною боротьби за свободу

У Києві чоловіка оштрафували за те, що у метро він погладив незнайому жінку по стегну.

Оштрафували на мінімальну суму — 119 гривень, але, як то кажуть, процес пішов. Бо ще декілька років тому про покарання за подібну дію всерйоз ніхто навіть і не говорив.

На Заході це називають харрасментом чи аб'юзом. А у нас ніяк не називають — хіба що "невинними жартами", хоча не така вже ця річ і невинна, і смішного в цьому мало, коли порушується особистий простір іншої людини.

Як, мабуть, і кожна українська жінка, я теж стикалася з подібним не раз. Вперше, мабуть, з такою прикрою неприємністю зустрілася на першому курсі медінституту, коли ми проходили практику. Яка на першому курсі практика? Мити лежачих хворих, ну і вікна у лікарняних палатах. Мені дісталася палата ветеранів Другої Світової. І от стою я на підвіконні, вікно мию, аж раптом ззаду хтось з сивих ветеранів як вчепиться — я мало на підлогу не злетіла!..

Жінка повинна мати недоторканний особистий простір Фото: pexels.com

Якби були однолітки, однозначно дала би прочуханку (ще з шкільних часів звикла давати здачі, якщо смикали за мої довгі коси). Але тоді навіть і на думку не спало скаржитися: ну, справді, де я, тодішня першокурсниця, а де поважні, ще і хворі ветерани? Але заходити до тієї палати відмовилася… Вікна там домивали вже наші хлопці.

Так свого часу міркувала не лише я. Безліч дівчат і жінок терпіли і продовжують терпіти інколи зовсім небажану увагу з боку іншої статі, сильнішої фізично.

Відстоювати свої права та свою честь наважуються одиниці.

Я щиро сподіваюся, що історія зі штрафом не залишиться курйозним виключенням, а стане тенденцією — коли хами на вулицях, у транспорті та будь-де ще більше не зможуть безкарно принижувати інших. Але це залежить, головним чином, від нас з вами, любі жінки.

Не терпіти принижень і не дозволяти нахабам нас ображати — перший крок у боротьбі за гідність та самоповагу в вільній і незалежній Україні, яка має дуже гарних, талановитих і сильних жінок.

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