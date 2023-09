Україні потрібний другий прапор. Що на ньому має бути зображено (проєкт)

У США над Білим Домом вітер колише два прапори. Перший — зрозуміло, американський державний, із зірками та смугами. А другий під ним — майже повністю чорний. Невеликий, але помітний. І коли президент США, або будь-хто з його гостей дивиться на Білий Дім, він бачить маленький чорний прапор і згадує.

Згадує, що не всі американські військові повернулися додому.

Це прапор громадської організації, яка займається поверненням додому полонених і пошуком зниклих безвісти. Він, цей прапор, зазвичай так і називається: POW/MIA flag. POW — це prisoner of war, військовополонений, а МІА — missing in action, зниклий безвісти під час бойових дій. На прапорі зображений профіль чоловіка за колючим дротом і напис "You Are Not Forgotten". "Ви не забуті".

Цей прапор висить над Білим Домом завжди.

І я б хотів, щоб схожий прапор висів у нас. Над Офісом Президента, над парламентом, над Кабінетом міністрів, меріями і всіма міністерствами. Щоб кожен, хто заходить в ці будівлі — від президента і міністра до останнього помічника чиновника, від іноземного посла до журналіста або простого перехожого — щодня бачив би цей прапор і згадував про наших полонених. Про зниклих безвісти. Про невинно засуджених, закатованих, поранених — але не забутих. Згадував про людей у піксельному камуфляжі, які чекають, що їх знайдуть, визволять і повернуть додому. Згадував і діяв.

Головне, що ми можемо зробити для повернення наших побратимів — якнайшвидше перемогти ворога. Але ще ми можемо показати, що нам не байдуже. Що ми пам’ятаємо і боремось за повернення кожного. Що Україна з ними, хоч не все у цьому питанні залежить від нас.

Ми не можемо просто скопіювати американський варіант прапору. Це було б і неправильно, і нелогічно. Але ми можемо зробити свій.

Я за допомоги Анни Козорiз зробив свій варіант, як я його бачу. Символи зрозумілі: фактично, це чорно-білий негатив державного прапора, на якому рука зі світлої частини, зі світла і волі, простягається до руки внизу, у темряві тюрми або землі.

"Ми дотягнемося. Ми витягнемо з темряви. Ми повернемо всіх додому", — говорить цей прапор.

Я показав макет Тайрі, бо хто краще за неї розуміє все про полон. Тайра сказала, що не вистачає якихось слів, гасла, девізу, який буде прямо говорити про волю, про пам'ять і про помсту. Обов'язково про помсту. Тому що пам'ять сама по собі мало чого варта.

Я пропоную вам запропонувати цей девіз у коментарях. А парламенту я пропоную розробити закон, як у США, щоб прапор у пам'ять про зниклих і полонених висів над кожною з важливих державних установ до того часу, поки останній із них не повернеться додому. Варто також провести відкритий конкурс на дизайн цього прапору і зробити його макет відкритим, щоб його міг без порушення авторських прав роздрукувати і повісити кожен, хто забажає.

Важливо пам'ятати. Важливо діяти.

Поки не повернеться останній із них.

Останній із нас.

Джерело.