Люди виграли раунд у ШІ. Як Chat GPT зазнав поразки в битві за робочі місця
Уперше в історії людина виграла бій у штучного інтелекту. Саме так розцінює журналіст Максим Ялі перемогу голлівудських сценаристів над ШІ за свої творчі та робочі права
ПЕРШИЙ РАУНД ЛЮДИ ВИГРАЛИ У ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Голлівудська Гільдія сценаристів завершила страйк проти штучного інтелекту. Він тривав 148 днів.
Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву профспілки, її члени домоглися перегляду контрактів із найбільшими студіями — підвищення оплати праці, збільшення внесків на охорону здоров'я та пенсійне страхування, а головне — контроль питання використання штучного інтелекту.
Згідно з угодою, встановлено правила використання штучного інтелекту:
- ШІ не може писати або переписувати літературні матеріали, а створений ШІ матеріал не вважатиметься вихідним матеріалом.
- Письменник може використовувати ШІ у процесі надання послуг з написання, якщо компанія дає згоду і за умови, що автор дотримується застосовних політик компанії, але компанія не може вимагати від письменника використання програмного забезпечення зі штучним інтелектом (наприклад, ChatGPT).
- Компанія повинна повідомити автора, чи були будь-які матеріали, надані автору, створені за допомогою ШІ або містять матеріали, створені за допомогою ШІ.
- Гільдія сценаристів залишає за собою право стверджувати, що використання матеріалів авторів для навчання ШІ заборонено угодою або іншим законом.
Протести сценаристів почалися 2 травня. Профспілка представляє інтереси понад 11 500 учасників. 14 липня до протестів сценаристів приєдналася і Гільдія акторів, розпочавши аналогічний страйк.
Насправді, це тільки "перша ластівка". І де, як не в Голлівуді, люди розуміють, які ризики їхнім робочим місцями несе ШІ.
Цього разу "відбилися". Але це сценаристи Голлівуду. Згодом ШІ замістить сотні мільйонів робочих місць, і цілі професії стануть неактуальними.
Сьогодні ти користуєшся Chat GTP, щоб написати есе, реферат або курсову, а через три-чотири роки він тебе залишить без роботи з гарною, але непотрібною "корочкою" про вищу освіту.
Тож навчайте своїх дітей унікальних навичок і обирайте ті професії для них, які не зможе замінити ШІ. З кожним роком, щоправда, їх ставатиме дедалі менше і менше...
Але креативні навички, творче мислення, здатність створювати НОВУ, УНІКАЛЬНУ інформацію/контент/продукт — завжди будуть у ціні!