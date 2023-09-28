Українська народжуваність — найнижча у світі. Чому це зовсім не хвилює політиків

Народжуваність в Україні сягнула найнижчого рівня за весь період незалежності і стала найгіршою у світі. Експерт Олексій Кущ дивується, чому на ці обставини абсолютно не зважають вітчизняні політики.

Що має статися, щоб наші політики перестали милуватися собою в софітах світу й усвідомили, що за фасадом війни ховається ось ця безодня:

Wall Street Journal пише, що народжуваність в Україні може впасти до найнижчого рівня у світі.

Коефіцієнт фертильності скоротився до показників "випадкових народжень".

Кількість народжень у січні-червні 2023 року на 28% нижча, ніж за аналогічний період довоєнного 2021-го.

Це найглибше падіння за весь період незалежності України.

Нація — це живий організм, і він помирає.

Нація втрачає магнетизм рідної землі, люди їдуть "світ за очі".

Жінки вивозять своїх синів-підлітків за кордон, з вищою освітою працюють посудомийками і доглядальницями, щоб дати своїм дітям ЖИТТЯ.

Українські мами вивозять дітей за кордон — у пошуках хорошого життя

Так, ще до війни Україна перебувала в глибокій демографічній ямі. А що ж тоді в нас зараз? Безодня?

Навіщо потрібні всі ці зустрічі з морганами і блекроками?

У кого будуть усі ці інвестиції?

Хто пожне плоди прибутків від них?

Іноді я заздрю моральній анестезії наших політичних еліт.

Якби я відчував хоч малу дещицю своєї відповідальності, мене б ця трагедія, без перебільшення, з'їдала щодня.

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