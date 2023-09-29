Кінець великого ошуканця. Як суд перетворив Трампа із супергероя на простого смертного

Суд з'ясував, що Дональд Трамп тривалий час спотворював розміри своїх статків, щоб отримати вигоду. Оглядач The Atlantic Девід Грехем вбачає в цьому історичний момент — виявилося, що і таких людей можна притягнути до відповідальності.

"Це світ вигаданий, а не реальний".

Так написав Артур Енгорон, суддя штату Нью-Йорк, у своїй сенсаційній постанові, яка загрожує серцю бізнес-імперії Дональда Трампа. Енгорон мав на увазі, зокрема, аргументи, висунуті адвокатами колишнього президента, але його слова описують багато деталей цієї справи, як-от оцінки власності Трампа і навіть квадратні метри, які, як він стверджував, там були — і те, і інше суд визнав "явно" сфальсифікованим. Велика частина репутації Трампа, яку він культивував як імідж бізнес-магната, була побудована на брехні.

Дивно не те, що Трамп і його співобвинувачені, включно з його синами Дональдом-молодшим і Еріком, вчинили шахрайство. Дивно те, що його нарешті змогли за це покарати — і вельми суворо. Схема, яку минулого року озвучила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летіша Джеймс, була простою. Коли Трамп хотів знизити податки, він заявляв про низьку оцінку нерухомості. Коли він хотів отримати дешеві кредити, він завищував оцінку. Це давало йому змогу щорічно збільшувати заявлений власний капітал, і далі — отримувати кредити на вигідніших умовах, особисто гарантуючи їх.

Адвокати Трампа, по суті, стверджували, що, оскільки не було заподіяння шкоди, не було і порушення: банки, які дали гроші Трампу в борг, в кінцевому підсумку отримали прибуток (почасти тому, що могли стягувати вищі комісії з клієнта, компанії якого неодноразово банкрутували). На превеликий гнів Енгорона, адвокати Трампа продовжували пропонувати одні й ті самі аргументи на свій захист навіть після того, як їх відсторонили від суду. "Поведінка обвинувачених, які повторюють ці легковажні аргументи, є кричущою", — написав він і оштрафував адвокатів.

Виявилося, що Трамп — звичайна людина, яку теж можна засудити

Ба більше, він також задовольнив прохання генерального прокурора — анулювати бізнес-сертифікати Трампа і його сім'ї. Якщо рішення залишиться чинним, Трамп може втратити контроль над деякими зі своїх ключових об'єктів, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, шикарною будівлею в центрі Мангеттена. "Це рішення спрямоване на націоналізацію однієї з найуспішніших корпоративних імперій у Сполучених Штатах і захоплення контролю над приватною власністю", — поскаржився адвокат Трампа Крістофер М. Кіз. Насправді, воно не означає експропріації, оскільки Трамп, як і раніше, володітиме будівлями; він просто не зможе ухвалювати щодо них фінансові рішення. Це рішення також не означає кінець бізнесу Трампа, але може змусити його припинити свою діяльність у штаті Нью-Йорк.

Рішення Енгорона не закриває справу. Але воно знімає деякі проблеми і звужує питання для майбутнього судового розгляду, який визначить, чи повинен Трамп платити штраф за завищення вартості нерухомості. Суддя запросив 250 мільйонів доларів. Це дуже велика сума, хоча Трампу цілком під силу, якщо він той мільярдер, яким хоче здаватися.

Найбільший удар по Трампу може виявитися репутаційним і психологічним. Він заявив, що справа проти нього є політичним переслідуванням, і дехто з його прихильників вважатиме це переконливим, але зізнання в шахрайстві є не більшою перевагою, ніж пред'явлення обвинувачення. Оскільки Трамп протягом десятиліть діяв таким чином, його фантастичний світ став здаватися майже реальним. Ідея про те, що суддя справді може його покарати, здавалася вельми віддаленою — як Трампу, так і його недоброзичливцям.

І хоча цивільна справа в Нью-Йорку безпосередньо не зачіпає інші проблеми Трампа із законом, рішення Енгорона припускає, що суди тепер можуть наздогнати людину, яка тривалий час поводилася так, начебто її обман ніколи не потягне за собою жодних наслідків. Трамп намагався переконати американців, що він набрав більше голосів, ніж Джо Байден, що вибори 2020 року вкрали в нього, що він мав повне право сховатися із секретними документами і перешкодити федеральному уряду повернути їх, і що він був найбільшим президентом в американській історії. Це фантастичний світ, але в реальному світі є способи вторгнутися в нього.

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