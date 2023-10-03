Долар відпустили на волю. До чого прийде курс валют від Нацбанку
Рішення Нацбанку України відмовитись від фіксованого курсу валют на користь керованого мало що змінить для українців, пише блогер Вiктор Трегубов. Жодного стрибка долара не передбачається — йому просто не дадуть змоги це зробити.
Якщо є економічний тил, то має бути і макроекономічний! І на ньому сталася переможенька.
Після майже двадцяти місяців фіксованого курсу валют повідомляють про перехід на керований курс. Це не так чудово, як вільний курс, але теж непогано і крок в правильний бік. Власне, в бік здорової економіки.
Уявляю собі обличчя "запорєбрікових пропагандонів" після цієї новини. Вони ж старалися. Вони ж казали, що Україна скоро впаде у фінансову яму, і тут будуть безхатьки смажити пацюків на діжках прямо на Майдані. А тут раптом пишуть — українська економіка настільки непогано почувається, що потроху відпускає курс. Це в той час, як курсові обмеження в самій РФ безпрецедентні.
Далі ще краще: чому скасовують фіксацію долара? Тому що можуть. Тому що рівень інфляції істотно впав, а рівень золотовалютних резервів навпаки виріс. Причому не просто виріс, а досяг рекордних за всю історію України 40 мільярдів "баксів". Так, ми всі розуміємо, що це міжнародна допомога. Але долару все одно, звідки він тут взявся: він просто бере і стабілізує ринок.
Посполитий, який не дуже розуміється на валютних ринках, звісно, спитає — то мені із цього що? Нічого ж хорошого, бо якщо "бакс" відпустити, він взлетить, і мені буде дорого купити чергову сотку, щоб засунути під матрац. А от і ні. "Бакс" не взлетить, бо держава все ще лишає за собою можливість регулювання. Тобто вона слідкуватиме, щоб великих амплітуд курсу не було. Для функціонування експортно-імпортної економіки "валютний коридор" — набагато краща опція, ніж фіксований курс.
Але так, я абсолютно впевнений, що з цієї новини розганятимуть паніку самі знаєте хто. Важливо не вестися на росІПСО і пам’ятати, що скасування фіксованого курсу посилить стійкість нашої економіки та валютного ринку. Тоді як його продовження рано чи пізно призвело б до валютної кризи.
Зараз ми з вами буквально бачимо, як наша економіка потрошку-помаленьку починає ставати на ноги. Ми робимо черговий крок в бік нормального учасника світового ринку.