Чотири кроки до перемоги. Як має змінитися Україна, щоб виграти війну

Україна має чітко розуміти, якою є її стратегія для досягнення перемоги, пише аналiтик Валерiй Пекар . Для того, щоб виграти найважчу війну з Росією, потрібно здійснити чотири цілком зрозумілі кроки…

Цей дуже негативний пост містить чимало позицій, про які я багато писав, так само, як і мої друзі та колеги.

Можна сперечатися з певними деталями, але, на мій погляд, тут на 90% все правильно.

(Наприклад, я не згоден з оцінкою Ярослава Гунька, але визнаю, що ця ситуація нам на шкоду, а не на користь).

Коротко про ключові больові точки:

Україна не має стратегії перемоги. Без стратегії перемогти неможливо. Завищені очікування, створені українськими політиками, завдали дуже багато шкоди. Перемогти своїми силами, без грошей і зброї союзників, ми не можемо. Світ поступово буде знижувати підтримку України — і Захід, і Південь. Вимоги, образи, звинувачення — ці "інструменти дипломатії" не працюють. Відмовляючись виходити на одну сцену з росіянами, ми без бою залишаємо їм право формувати свідомість західних еліт. Путін не помре, російська економіка не завалиться, голодних бунтів не буде. НАТО не буде воювати за Україну за жодних умов, і до завершення війни Україні не дозволять стати членом НАТО. Українське суспільство дуже вперте і не хоче визнавати своїх помилок.

Українське суспільство має залишитися єдиним Фото: РИА Новости

Впертість українського суспільства врешті призведе до розколу: частина суспільства втомиться і буде готова на завершення війни за будь-яку ціну, а частина буде готова битися до повної перемоги за будь-яку ціну. Цей розкол може завершитися поганими наслідками.

Висновки:

Нам терміново потрібна спільна із союзниками стратегія перемоги. Нам потрібно поміняти наші підходи до взаємодії із Заходом, Півднем, російськими антиімперськими силами. Нам потрібна чесність у внутрішньому діалозі всередині українського суспільства, і нам потрібен, нарешті, діалог між владою і бізнесом, громадянським суспільством, експертною спільнотою, місцевим самоврядуванням тощо. Нам потрібно припинити вірити у міфи, які ми самі собі придумали, і тим більше у міфи, придумані для нас на Луб'янці.

P.S. Всі, хто прочитав у пості заклик до здавання територій, — будь ласка, перечитайте двічі, уважно. Там нема жодного слова про це.

P.P.S. Окремо зазначу, що я не поділяю негативних оцінок української дипломатії. Вважаю, що переважна більшість українських дипломатів б'ються, як леви, за інтереси країни. Але їм потрібно більше фінансування, більше якісних людей, а головне — стратегія перемоги.

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