Росія щось задумала. Два варіанти розвитку подій під Токмаком після контратак супротивника

Військовий експерт Костянтин Машовець фіксує кілька спроб контратак з боку росіян на напрямку Токмака. На його думку, швидше за все, це не спроби просування, а бажання скувати наступ ЗСУ.

На Токмацькому напрямку командування противника продовжує свої спроби атакувати "у фланг" ударне угрупування українських військ. І я розумію, чому, адже цілком очевидно, що якщо воно спробує зупинити ці атаки — "неприємності" у смузі оборони його 42-ї мотострілецької дивізії (МСД) мають усі шанси знову відновитися.

Тож підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії противника (ДШД), а саме її 108-го та 247-го десантно-штурмових полків (ДШП), вперто намагаються пробитися у північно-західному напрямку (це у бік Малої Токмачки) – поки безрезультатно.

Так само, на протилежному фланзі 104-й ДШП 76-ї ДШД противника пару діб тому здійснив декілька спроб "звузити" по фронту вклинення передових підрозділів ЗСУ у першу позицію свого головного рубежу оборони в районі Новопрокопівки. З тим самим результатом.

Одночасно з цим, підрозділи 70-го мотострілецького полку (МСП) противника, підтриманні 1429-м мсп ТрВ, пробували пробитися до південно-західної околиці Роботиного.

Тут противник прагне відтіснити наші передові підрозділи принаймні від північної околиці села Новопрокопівка.

Український наступ змушує росіян робити кроки у відповідь Фото: Генштаб ЗСУ

Таким чином, стає зрозуміло, що хоча ці контратаки не приносять противнику якихось позитивних результатів, але дозволяють гальмувати просування Оріхівської групи військ ЗСУ у південному напрямку.

Очевидно, головною метою цих дій, заради якої командування противника свідомо пішло фактично на "сточування" своєї основної "пожежної команди" оперативного рівня (2-х десантно-штурмових дивізій), є виграш часу.

У цьому сенсі, постає цікаве питання — навіщо?

Відповідь може бути двоякою:

або противник виграє час для оперативного розгортання частини своїх військ на другій позиції головного рубежу оборони;

або йому потрібний час для організації та підготовки на якійсь ділянці (напрямку) власного наступу.

У зв’язку з цим варто пригадати зразу декілька подій, які трапились нещодавно, а саме:

розгортання на Лиманському та Херсонському напрямках певної частини стратегічних резервів противника (частин та з’єднань 18-ї та 25-ї загальновійськових армій\ЗВА), які замінили собою частини та з’єднання 41-ї ЗВА, 49-ї ЗВА, які частково вибули "на відновлення";

вивід також на "відновлення" з-під Бахмуту ряду частин 150-ї МСД противника, а також десантно-штурмових бригад. В свою чергу, з Лиманського напрямку – 90-ї танкової дивізії (ТД);

i головне, вперте "небажання" командування противника "розпакувати" свою 35-у ЗВА, яка "причаїлася" на Пологівському напрямку. В той час, коли ситуація праворуч та ліворуч від неї — набагато складніше для противника, ніж на не атакованому Пологівському напрямку. ЇЇ три повнокровних бригади (38-а, 64-а окремі мотострілецькі\ОМСБР та 69-а окрема бригада прикриття\ОБРП), підсилені 177-м окремим полком морської піхоти (ОП МП) 58-ї ЗВА, по суті, до сих пір, не приймали участь у масштабних та інтенсивних боях. А значить — зберегли боєздатність.

Думаю, у цьому сенсі ситуація більш-менш проясниться та набуде визначеності протягом найближчого часу. Адже стануть відомі зміст та напрямки, очевидно, затіяного стратегічного перегрупування військ противника.

Джерело.