Кадиров піде — але Путін залишиться. Чому надії на смерть чеченського лідера сильно перебільшені

Всупереч недавнім численним чуткам, Рамзан Кадиров не помер. Але політичний аналітик Al Jazzera Гарольд Чамберс застерігає від якихось сподівань на зміни на користь України, якщо все-таки чеченський лідер з якоїсь причини покине цей світ

15 вересня представник української військової розвідки Андрій Юсов повідомив журналістам, що губернатор Чечні Рамзан Кадиров перебуває в комі. Ця заява викликала шквал сенсаційних припущень про стан чеченського лідера. Дехто припустив, що він перебував у лікарні в Москві, де лікувався від проблем із нирками, інші — що він страждає від негативних наслідків наркозалежності, а меншість навіть заявила про його смерть.

Чутки про погіршення здоров'я Кадирова циркулюють уже кілька років. Різниця цього разу полягала в тому, що вона привернула набагато більше міжнародної уваги, можливо, через ключову роль, яку самопроголошений "піхотинець" президента Владіміра Путіна відіграв у війні в Україні, особливо на пропагандистському фронті.

Схоже, в деяких колах є надія, що в разі виснажливої хвороби або смерті Кадирова Чечню і, як наслідок, Росію буде дестабілізовано, що допоможе Україні виграти війну. Але такий розвиток подій малоймовірний. Насправді, стан здоров'я глави Чечні не має великого значення. Режим у Чеченській Республіці зберігає високий рівень стійкості як усередині країни, так і у відносинах із Москвою.

Персоналізований, але стабільний режим

Влада Кадирова спирається на два стовпи: відсутність політичних суперників, які можуть кинути виклик його правлінню, і його тісні зв'язки з Путіним. Прийнявши кермо влади від свого батька Ахмата, убитого в 2004 році, Кадиров систематично прагнув усунути всіх, хто міг становити загрозу його становищу. Критики і суперники були вбиті або були змушені тікати за кордон, де вони живуть, побоюючись стати жертвами.

Кадиров також закріпив за собою свою посаду, встановивши особисті зв'язки з Путіним. Їхні стосунки, які зазвичай називають сімейними, майже батьківськими, є ближчими, ніж будь-які інші стосунки російського президента з регіональним лідером.

В обмін на сліпу лояльність Путіну Кадиров отримує значні кошти з федерального бюджету. Справді, Чечня — один із найбільш дотаційних регіонів Росії; за власним зізнанням її лідера, без фінансування з Москви вона не протягне й місяця.

Однак його хвороба або смерть не припинять приплив цих коштів, оскільки Кремль сприймає їх як спосіб купити стабільність і мир у республіці, яка постраждала від двох воєн у 1990-х роках.

Кадиров також не є незамінним. Хоча в Чечні справді спостерігається значна персоналізація влади, він один не представляє весь режим. Він перебуває на вершині ієрархії режиму, але не несе одноосібної відповідальності за її функції; існує низка впливових людей, які керують різними аспектами управління.

Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов і віцепрем'єр Абузайд Вісмурадов опікуються внутрішніми справами, зокрема, репресіями проти громадськості та підтриманням стабільності. Обидва мають репутацію людей, схильних до крайнього насильства, і були причетні до випадків тортур. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця пара також контролювала перекидання чеченських бойовиків на поле бою.

Прем'єр-міністр Муслім Хучієв керує операціями державного управління. Він традиційний бюрократ, який обіймав безліч державних посад. Хучієв також виконував обов'язки глави Чечні, неодноразово замінюючи Кадирова, зокрема на початку цього року, коли він пішов у відпустку.

Адам Делімханов, найдовіреніший помічник Кадирова і член російської Думи, контролює неформальні, часто кримінальні операції режиму за межами Чечні. Він несе відповідальність за придушення опозиції Кадирову серед чеченської діаспори і звинувачується в організації кількох убивств. Він також зіграв помітну громадську роль у військовій кампанії Росії в Україні, розмістивши війська на окупованих територіях разом із чеченськими силами.

Адам Делімханов — один із людей, на яких тримається влада в Чечні Фото: grozny-inform.ru

Якщо Кадиров стане недієздатним або помре, ці впливові фігури зможуть продовжити діяльність його режиму, імовірно, водночас один із них буде виконувачем обов'язків глави регіону.

Кадиров також готує свого старшого сина Ахмата як свого наступника, хоча йому ще приблизно сім років до досягнення встановленого законом віку для того, щоб стати губернатором. У березні, напередодні весілля, Кадиров-молодший зустрівся з Путіним у Москві. Ця зустріч стала найяскравішим показником авторитету Ахмата і поклала початок багатомісячній низці офіційних обов'язків старшого сина Кадирова.

Кремль, найімовірніше, прийме Ахмата як наступника Рамзана не тільки тому, що цього бажає його батько, а й тому, що він підтримує нинішню структуру відносин. Це зберігає Чечню як політичну константу, а не як непередбачуваний васальний регіон.

Незалежно від того, чи прийме Ахмат владу від свого батька, чи з'явиться тимчасова фігура, як Даудов або Делімханов, режим у Чечні залишиться недоторканим, якщо Кадиров раптом залишить посаду.

Жодних перспектив для внутрішнього опору

У разі зміни керівництва стабільність у північнокавказькій республіці також гарантує її потужний репресивний апарат, який швидко викорінює будь-яку форму опозиції за її появи. Останнім часом режим Кадирова демонструє дедалі нижчий поріг застосування сили.

Наприклад, у вересні минулого року, після того як Москва оголосила про часткову мобілізацію, чеченські жінки вийшли в Грозний, щоб протестувати проти цього рішення. Протестувальниць спецслужби доставили до мерії Грозного і побили, а їхніх родичів-чоловіків примусово відправили на фронт в Україну.

У грудні за бійкою між двома силовиками в чеченському місті Урус-Мартан відбулася масштабна акція із затримання мешканців, які стали свідками і записали інцидент на свої телефони. Повідомляється, що владу в Грозному дратувало те, що місцеві жителі розважалися цією сваркою.

Жорстокість режиму можна інтерпретувати як ознаку його фундаментальної слабкості, відсутності народної легітимності. Проте він ефективний у придушенні протесту і збереженні контролю, і його здатність робити це не погіршиться, якщо щось трапиться з Кадировим.

Можливості чеченського населення щодо організації збройного опору також обмежені. У 1990-ті роки чеченці боролися за незалежність від Росії, але зазнали поразки у другій російсько-чеченській війні. Місцеве повстання, що тривало протягом наступного десятиліття, було придушене, і багато бойовиків покинули республіку.

Сьогодні основна частина чеченських опозиційних сил перебралася в Україну, щоб продовжити боротьбу проти Росії. На початку цього року вони взяли участь у ключових боях, успішно захищаючи Київ, звільняючи Ізюм і борючись під Бахмутом. Однак у них немає чіткого шляху, щоб повернутися на батьківщину.

Перехід сушею з Південного Кавказу наразі видається неможливим. Грузія, як і раніше, недружньо налаштована щодо чеченців через свою важку історію конфліктів і невдалих спроб використовувати бойовиків із регіону. Азербайджан також не дозволив би чеченським бойовикам проходити через свою територію з міркувань власної безпеки і небажання злити Москву.

Будь-який опір, організований на місцях у Чечні, зіткнеться із серйозною проблемою обмежених поставок зброї. Деякі схованки зі зброєю, що залишилися після повстанських рухів 2000-х років, досі заховані в лісі, але їх кількість і придатність до використання сумнівні. Режим Кадирова розправився з незаконним володінням зброєю і зброярами. Війна в Україні може збільшити доступність зброї всередині Росії, але цього буде недостатньо для створення значних сил збройного опору.

Кадиров також вживає заходів щодо запобігання новому заколоту. Він скоротив чисельність чеченських військ, що воюють в Україні, протягом перших кількох місяців війни, а влітку минулого року наказав службам безпеки краще підготуватися до підпільних боїв. Він, звісно, також може розраховувати на військову підтримку Москви в разі внутрішніх розбіжностей.

Виснажлива хвороба або навіть смерть чеченського очільника не зменшить спроможність режиму придушувати будь-яке інакомислення чи збройний опір. У Кадирова, можливо, унікальні стосунки з Путіним, але він не є незамінним. Незалежно від того, чи стане його син його наступником, чи втрутиться одна з його довірених осіб, режим продовжить функціонувати за сильної підтримки Москви і стримуватиме прагнення чеченців до свободи та незалежності.

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