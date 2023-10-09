Війна в Ізраїлі – крок до Третьої світової. Чому це – продовження війни в Україні

Війна в Ізраїлі є продовженням війни в Україні, переконаний журналіст Вадим Денисенко . Агресивна вісь Росія — Іран послідовно штовхає світ до Третьої світової війни, і Захід має це чітко зрозуміти

По Ізраїлю. Коротко

1. Ізраїль повністю програв інформаційну війну. І Ізраїль (ми, між іншим, також) стає заручником цієї самої інформаційної війни. Будь-які подальші дії для Ізраїля не хороші. Почати масштабну сухопутну операцію — розсваритися з усім Близьким Сходом. Не робити цього — наступить серйозна внутрішньополітична криза.

2. В той же час, серйозна воєнна ескалація поки не потрібна нікому (крім росіян, які поки особливо не впливають на ситуацію).

Не хотілося б думати, що це - початок Третьої світової війни Фото: The Times of Israel

3. Головні проблемні наслідки для нас — ми зникаємо з перших шпальт і перестаємо бути, як мінімум, на деякий час, мейнстрімом світових ЗМІ, можливе підняття цін на нафту та зрив (перенесення на невідомий термін) запуску індійського аналога "великого шовкового шляху", який є противагою китайського "один пояс — один шлях".

4. Якщо на два останніх пункти ми майже не можемо впливати, то для нас зараз вкрай важливо не проґавити перший. Власне, тут важливо виробити політику єдиного голосу і запустити єдині месиджі по всьому світу. Які це меседжі? Вісь зла Росія-Іран є загрозою всьому світу. Конфлікт в Ізраїлі є продовженням війни в Україні. Ми маємо в головах колективного Заходу зробити знак рівняння між Ізраїлем та Україною, а для глобального півдня ми маємо запустити страшилку: ескалація конфлікту в Україні та Ізраїлі призведе до третьої світової війни. І це потрібно робити вже вчора.

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