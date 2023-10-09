Нові Т-90 – черговий російський фейк. Як Москва намагається імітувати виробництв танків

Нещодавно підтвердилися мої слова, що Росія не виробляє танки Т-80 з нуля. Підтвердив їх, як би це кумедно не звучало, гендиректор "Уралвагонзаводу" Потапов, який завів намір відновити виробництво Т-80 на "Омськтрансмаші" з нуля. Але найцікавіше те, що виробництво з нуля Т-80 припинилося ще в 1998 році, разом з Т-72. І на сьогоднішній день інформації про те, що УВЗ може виробляти Т-72 з нуля, так і не надходило.

Але що ж до Т-90? Адже про них я також регулярно писав, що виробництва з нуля на УВЗ цих танків немає з 2011 року. Нещодавно в одному з російських пропагандистських сюжетів була показана башта Т-90М "Прорив" за №192. Це створило цілий ланцюжок неправильних оцінок побаченого, аж до тверджень, що на УВЗ на рік випускається до 200 танків Т-90.

Насправді, у мене є сумніви щодо випуску з нуля зібраних Т-90, особливо з урахуванням наявного досвіду аналізу виробництва на підприємствах ВПК РФ. Зокрема, техніку, що модернізується – Т-72, Т-80, Мста-С і так далі, видавали за "нову". Крім того, підтвердження інформації про те, що в цехах УВЗ ведеться збирання Т-90 з нуля, у мене немає. За різними оцінками, у Росії в експлуатації та зберіганні знаходилося до 600 танків Т-90 різних модифікацій. Причому, на зберіганні — від 250 до 300.

За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська, згідно з верифікованими даними, втратили 85 танків Т-90 модифікацій А/АК/С/М "Прорив". Згідно з не верифікованою інформацією, втрати перевищили 120 одиниць. Таким чином, Росія втратила понад 1/6 від свого потенціалу Т-90, але цілком може собі дозволити модернізацію наявних та знятих зі зберігання Т-90А до рівня Т-90М "Прорив" протягом найближчих 2-3 років. Імітація виробництва і не більше.

І ще — до вашої уваги фото "новенького", ось прямо в маслі, танка Т-90М "Прорив". Якщо придивитися, то можна побачити номер та рік випуску. 1994 рік. Т-90М "Прорив" 1994 року випуску? Як багато ж я пропустив!

Джерело.