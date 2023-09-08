Мі-28 – новий мисливець за українськими БПЛА: чому ЗС РФ застосовують застарілий радянський вертоліт

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За 40 років безглуздого існування дефективним виродкам Мі-28 таки знайшли застосування!

Тепер ударний вертоліт, який виявився абсолютно марним в умовах реальної, повномасштабної війни, полюватиме на… БПЛА!

У російських військах будуть створені спеціальні гелікоптерні підрозділи мисливців на БПЛА, які комплектуватимуться Мі-28Н.

Так російське командування планує вирішити як проблему нальотів невідомих дронів-камікадзе, так і проблематику сотні залізяк по $18 млн кожна.

Що найсмішніше, на таку думку російське командування підштовхнуло застосування Мі-28Н проти дрона в Орловській області, де гелікоптер з 30-мм 2А42 намагався дюжиною пристрілок потрапити по дрону UJ-22 Airborne, а так само випадок, коли Мі-28Н, увага, відігнав (!!!) дрон від узбережжя Криму. Відігнав!!!

Загалом, 40 років із Мі-28 намагалися зробити ударний гелікоптер, який би міг погано, але застосовуються в бойових діях, а не тільки вбивати зір екіпажів і навіть намагалися африканським країнам його злити за безкоштовно, але… Мисливець на дронів і те, дуже сумнівний щодо ККД.

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