Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Втрата літаків Іл-76 коштувала Росії мільярди. Які реальні збитки від удару по аеродрому під Псковом

Військовий експерт Олександр Коваленко ставить питання: а які реальні збитки, в конкретних цифрах, отримала Росія від ураження літаків Іл-76 на аеродромі під Псковом? І виходить, що йдеться про багато мільярдів рублів.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 144
літак, ІЛ-76, російська авіація
Декілька ІЛів точно відліталися
Related video

З учорашнього дня неймовірну популярність в інформаційному просторі отримав у звичайні дні непримітний і часто обділений увагою військово-транспортний літак Іл-76. А все завдяки тому, що як мінімум 4 (а злі язики подейкують, що й усі 7) таких борти отримали несумісні з подальшим функціонуванням пошкодження на аеродромі "Хрести", із загадкової причини, яку умовно можна охарактеризувати як "каміння з неба".

І на тлі цієї радісної звістки я вирішив приділити трохи уваги не тому, що це за літак, які його характеристики, для яких цілей він використовувався… Це все ви і самі можете знайти у Вікіпедії або вам розкажуть інші експерти та оглядачі. Мене ж зацікавило питання про те, наскільки ця втрата була болісною для російських повітряно-космічних сил.

І почнемо, як належить, — із ціни. Вартість одного Іл-76МД-90А в середньому — 3,7 мільярда рублів. Але є нюанс. Практично у всій документації вартість літака фіксують у рублях, але його собівартість оцінюється за ринковою ціною у доларах. А долар, як відомо, у Росії дуже нестабільна валюта, на відміну від "стабільного" рубля. Тому реальна ціна літака вища, ніж вказується, і становить близько 5 млрд. рублів.

До речі, у цьому проблема практично всього виробництва у РФ. Їхні заводи починають виконувати контракти, підписані за одного курсу долара, а завершують за зовсім іншого. Так, наприклад, вертоліт Мі-8АМТШ оцінюється в 1,1 млрд. рублів, хоча його реальна собівартість — 1,3-1,5 млрд., залежно від модифікації. Ка-52 поставляється до військ по 950 млн руб, при собівартості в 1,1 млрд.

Тобто заводи працюють у збиток.

Тепер — про технічні та технологічні можливості виробництва Іл-76. Батьківщиною Іл-76 можна вважати "Ташкентське авіаційне виробниче об’єднання імені В. П. Чкалова", а тому, на філії ПАТ "Іл" — "Авіастар" в Ульяновську він — швидше емігрант, ніж у сьомому поколінні місцевий житель.

Іл-76, псковський аеродром Fullscreen
Підбитий Іл-76 на псковському аеродромі

Варто зазначити, що виробництво Іл-76 у Росії тією чи іншою мірою, але налагоджено. Наприклад, за 2023-й для потреб ПКС було передано 2 літаки Іл-76МД-90А. Але є нюанс. На сьогоднішній день даним підприємством було здано 20 літаків цього типу, з урахуванням прототипу.

Також цікавий момент із контрактами. У жовтні 2012 року міністерство оборони РФ уклало контракт із заводом "Авіастар" на будівництво 39 літаків Іл-76МД-90А на суму 139,42 млрд. рублів або, грубо кажучи, по 3,5 млрд. руб за літак. Нагадаю, що тоді курс долара був 30 рублів, тобто дивним чином тоді літак коштував $115 млн!

Але через 8 років, у 2020 році, контракт переукладається, зі скороченням первинного замовлення і на поставку до 2028 року всього 14 літаків Іл-76МД-90А! А чому? А все тому, що "Авіастар" критично зривав терміни здачі літаків для потреб МО РФ і про жодні 39 літаків, навіть до 2030-го, мови не могло йти. Старі зобов’язання завод виконав лише 2022 року, поставивши з 2012 року 13 бортів, або 1-2 літаки на рік.

Щоправда, 2022 року завод "Авіастар" передав міністерству оборони РФ одразу п’ять літаків Іл-76МД-90А, що могло б вказувати на різке зростання технічних та технологічних можливостей підприємства, але насправді – ні. Ці 5 літаків вдалося здати завдяки накопиченню з 2012 року заділів і під завершення старого провального контракту — і були передані залишки, що дороблялися роками.

Цікавий ще один момент контракту від 2012 року. Перші Іл-76 будувалися за технічним завданням мінпромторгу (того самого, офіс якого нещодавно в "Москва-сіті" двічі атакували якісь невідомі дрони), але через деякий час техзавдання було змінено міноборони. У результаті, у зв’язку з такою чехардою, кожен переданий замовнику літак приносив близько 1 млрд. рублів збитків.

Варто згадати питання якості продукції. У 2018 році були здані два літаки Іл-76МД-90А з серійними номерами 0109 та 0110. До них остання здача проводилася у 2015 році, але прийнятий той літак був лише у 2016 році. Справа в тому, що у зданих літаків виявлялися численні конструкторські дефекти, а у двигунів ПС-90А-76 вентилятори взагалі потрібно замінити. Пізніше з’ясувалося, що сам двигун не зовсім відповідав планеру.

Кількість та ремонтопридатність.

У складі ПКС РФ офіційно нараховується близько 130 літаків Іл-76 різних модифікацій. Але при цьому не всі вони працюють. У 2019 році з’ясувалося, що справність техніки військово-транспортної авіації становить 60% і продовжує зменшуватися через відсутність регламентних ремонтних робіт і програми з модернізації наявних бортів, але при цьому — зростаючого навантаження на машини.

Що найцікавіше, замість вирішення внутрішніх проблем із ремонтопридатністю техніки, у 2019 році було укладено контракт на ремонт 6 індійських Іл-78МКІ. Процес проведення ремонтних робіт для російських Іл-76 з того часу так і не перейшов у системну площину.

Таким чином, повноцінно функціонуючими Іл-76 в строю ПКС РФ можуть бути в середньому 70 бортів. Втрата навіть одного борту, це, грубо кажучи — рік компенсації втрат. У разі втрати 4-7 бортів, будь вони повністю знищені або пошкоджені, це виведення з ладу до 10% працездатного авіапарку з туманними перспективами ремонту та компенсацією, яка може розтягнутися на термін від 3 до 7 років із супутніми багатомільярдними втратами.

Ось він — справжній ефект від прильоту певної групи НЛО на аеродром під Псковом.

Джерело

Важливо
Удар по Пскову. Чому російська ППО виявилася не готовою до українських БПЛА
Удар по Пскову. Чому російська ППО виявилася не готовою до українських БПЛА