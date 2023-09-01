Втрата літаків Іл-76 коштувала Росії мільярди. Які реальні збитки від удару по аеродрому під Псковом

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З учорашнього дня неймовірну популярність в інформаційному просторі отримав у звичайні дні непримітний і часто обділений увагою військово-транспортний літак Іл-76. А все завдяки тому, що як мінімум 4 (а злі язики подейкують, що й усі 7) таких борти отримали несумісні з подальшим функціонуванням пошкодження на аеродромі "Хрести", із загадкової причини, яку умовно можна охарактеризувати як "каміння з неба".

І на тлі цієї радісної звістки я вирішив приділити трохи уваги не тому, що це за літак, які його характеристики, для яких цілей він використовувався… Це все ви і самі можете знайти у Вікіпедії або вам розкажуть інші експерти та оглядачі. Мене ж зацікавило питання про те, наскільки ця втрата була болісною для російських повітряно-космічних сил.

І почнемо, як належить, — із ціни. Вартість одного Іл-76МД-90А в середньому — 3,7 мільярда рублів. Але є нюанс. Практично у всій документації вартість літака фіксують у рублях, але його собівартість оцінюється за ринковою ціною у доларах. А долар, як відомо, у Росії дуже нестабільна валюта, на відміну від "стабільного" рубля. Тому реальна ціна літака вища, ніж вказується, і становить близько 5 млрд. рублів.

До речі, у цьому проблема практично всього виробництва у РФ. Їхні заводи починають виконувати контракти, підписані за одного курсу долара, а завершують за зовсім іншого. Так, наприклад, вертоліт Мі-8АМТШ оцінюється в 1,1 млрд. рублів, хоча його реальна собівартість — 1,3-1,5 млрд., залежно від модифікації. Ка-52 поставляється до військ по 950 млн руб, при собівартості в 1,1 млрд.

Тобто заводи працюють у збиток.

Тепер — про технічні та технологічні можливості виробництва Іл-76. Батьківщиною Іл-76 можна вважати "Ташкентське авіаційне виробниче об’єднання імені В. П. Чкалова", а тому, на філії ПАТ "Іл" — "Авіастар" в Ульяновську він — швидше емігрант, ніж у сьомому поколінні місцевий житель.

Підбитий Іл-76 на псковському аеродромі

Варто зазначити, що виробництво Іл-76 у Росії тією чи іншою мірою, але налагоджено. Наприклад, за 2023-й для потреб ПКС було передано 2 літаки Іл-76МД-90А. Але є нюанс. На сьогоднішній день даним підприємством було здано 20 літаків цього типу, з урахуванням прототипу.

Також цікавий момент із контрактами. У жовтні 2012 року міністерство оборони РФ уклало контракт із заводом "Авіастар" на будівництво 39 літаків Іл-76МД-90А на суму 139,42 млрд. рублів або, грубо кажучи, по 3,5 млрд. руб за літак. Нагадаю, що тоді курс долара був 30 рублів, тобто дивним чином тоді літак коштував $115 млн!

Але через 8 років, у 2020 році, контракт переукладається, зі скороченням первинного замовлення і на поставку до 2028 року всього 14 літаків Іл-76МД-90А! А чому? А все тому, що "Авіастар" критично зривав терміни здачі літаків для потреб МО РФ і про жодні 39 літаків, навіть до 2030-го, мови не могло йти. Старі зобов’язання завод виконав лише 2022 року, поставивши з 2012 року 13 бортів, або 1-2 літаки на рік.

Щоправда, 2022 року завод "Авіастар" передав міністерству оборони РФ одразу п’ять літаків Іл-76МД-90А, що могло б вказувати на різке зростання технічних та технологічних можливостей підприємства, але насправді – ні. Ці 5 літаків вдалося здати завдяки накопиченню з 2012 року заділів і під завершення старого провального контракту — і були передані залишки, що дороблялися роками.

Цікавий ще один момент контракту від 2012 року. Перші Іл-76 будувалися за технічним завданням мінпромторгу (того самого, офіс якого нещодавно в "Москва-сіті" двічі атакували якісь невідомі дрони), але через деякий час техзавдання було змінено міноборони. У результаті, у зв’язку з такою чехардою, кожен переданий замовнику літак приносив близько 1 млрд. рублів збитків.

Варто згадати питання якості продукції. У 2018 році були здані два літаки Іл-76МД-90А з серійними номерами 0109 та 0110. До них остання здача проводилася у 2015 році, але прийнятий той літак був лише у 2016 році. Справа в тому, що у зданих літаків виявлялися численні конструкторські дефекти, а у двигунів ПС-90А-76 вентилятори взагалі потрібно замінити. Пізніше з’ясувалося, що сам двигун не зовсім відповідав планеру.

Кількість та ремонтопридатність.

У складі ПКС РФ офіційно нараховується близько 130 літаків Іл-76 різних модифікацій. Але при цьому не всі вони працюють. У 2019 році з’ясувалося, що справність техніки військово-транспортної авіації становить 60% і продовжує зменшуватися через відсутність регламентних ремонтних робіт і програми з модернізації наявних бортів, але при цьому — зростаючого навантаження на машини.

Що найцікавіше, замість вирішення внутрішніх проблем із ремонтопридатністю техніки, у 2019 році було укладено контракт на ремонт 6 індійських Іл-78МКІ. Процес проведення ремонтних робіт для російських Іл-76 з того часу так і не перейшов у системну площину.

Таким чином, повноцінно функціонуючими Іл-76 в строю ПКС РФ можуть бути в середньому 70 бортів. Втрата навіть одного борту, це, грубо кажучи — рік компенсації втрат. У разі втрати 4-7 бортів, будь вони повністю знищені або пошкоджені, це виведення з ладу до 10% працездатного авіапарку з туманними перспективами ремонту та компенсацією, яка може розтягнутися на термін від 3 до 7 років із супутніми багатомільярдними втратами.

Ось він — справжній ефект від прильоту певної групи НЛО на аеродром під Псковом.

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