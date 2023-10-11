Вирішальна битва під Авдіївкою. Чому вона стане однією з найжорстокіших у війні

Росіяни пішли у потужний наступ під Авдіївкою. Військовий кореспондент Юрій Бутусов аналізує ситуацію, що складається, і пояснює важливість того, що відбувається, попереджаючи про жорстокі бої на цьому напрямку.

Росія розпочала великий наступ на Авдіївку — почалась ще одна з одна з визначальних битв війни

Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк — основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі, Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька.

У 2022-му російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Однак російський наступ було зупинено через героїчний спротив українців.

Битва за Авдіївку буде більше запеклою, ніж битва за Вугледар взимку.

Наявність щільної забудови Донецька та Ясинуватої сприяє прихованим діям, розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям бронетехніки. Росія зосередила значні сили авіації, яка використовує високточну зброю, велику кількість снарядів, які могли отримати від Північної Кореї та Ірану.

Росіяни намагаються створити велику перевагу у дронах. Російські дрони разом з артилерію застосовуються для ураження передових позицій, Ворог намагається відкрити шлях своїй піхоті та танкам, щоб проломити бойові порядки наших військ, в першу чергу — з застосуванням великої кількості високоточних боєприпасів.

Авдіївка вже й так серйозно постраждала від обстрілiв...

Основний удар завдається з півдня Авдіївки. На відміну від першого наступу на Авдіївку, який тривав з липня 22-го по березень 23-го років, зараз охоплення міста заплановано по значно коротшій дузі. Але ворог намагається уникнути боїв у міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті.

Ситуація дуже серйозна, битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів.

У сил оборони України також є свої переваги у цьому районі. Ми добре розуміємо, куди та як збирається йти ворог. Тепер ці переваги треба реалізувати. Перед нашою артилерією та ударними дронами — багато цілей.

Почалась дуже важка битва.

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