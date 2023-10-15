Не відмовляйтеся від паперових квитанцій. Чим загрожує повний перехід на цифрові комунальні платежі

Експерт у сфері комунальних послуг Олег Попенко не рекомендував би повністю переходити на електронні квитанції за комунальні послуги, що невдовзі збирається зробити КМДА. Є ситуації в реальному житті, коли паперові квитанції можуть стати в нагоді.

Важливо для киян (і не тільки).

Чому не варто відмовлятись від паперових квитанцій за комунальні послуги?

Зараз у деяких ЗМІ з'явилася інформація стосовно того, що у м. Києві невдовзі зміняться умови оплати комунальних послуг, а саме — КМДА планує відмовитись від паперових рахунків-фактур по оплаті за комунальні послуги.

З однієї сторони, це може здаватися дуже зручним нововведенням, в дусі економії та інновації. Але відмова від паперових квитанцій в існуючому форматі містить небезпечні приховані нюанси для самих споживачів.

По-перше, це важливо насамперед тому, що при виникненні непорозумінь чи непрозорих нарахувань, саме паперові рахунки-фактури є основними доказами порушення прав споживача при судових спорах по захисту прав споживачів комунальних послуг.

Виходячи з мого особистого судового досвіду, саме наявність паперових квитанцій та детальної інформації в них дозволяла аргументовано довести, що монополіст мухлює з рахунками. Наприклад у послузі центрального опалення у паперовому рахунку міститься детальна інформація про отриману послугу, заборгованості, перерахунки, нарахування, терміни і періоди по будинку цієї послуги та ще деякі показники, за допомогою яких можна зрозуміти — за що саме та як нараховані гроші.

У теперішніх паперових квитанціях - найдокладніша інформація

По-друге, без паперових рахунків, де відображені всі цифри, вам буде значно важче довести свою правоту (що вам несправедливо нарахували платежі) як в досудових спорах, скаргах, листуваннях, так і в судах.

Якщо порівняти електронний рахунок-фактуру (на які пропонує перейти КМДА) та паперовий, то можна зрозуміти, що електронний рахунок взагалі не містить ніякої детальної інформації, та у випадку надання цього рахунку до суду, суддя не зможе об`єктивно побачити, звідки взялася сума нарахувань. В електронній квитанції не зазначено навіть спожитий обсяг послуги, а є лише сума до сплати за окремий період.

По-третє. На мою особисту думку, відмова від паперових рахунків може призвести до сплеску шахрайських схем зі сторони монополістів комунальних послуг. Тоді як при спробі подати на них в суд ви будете позбавлені детальної схеми формування ваших рахунків і нарахування сум. В такому разі, навіть по судовому запиту, монополіст зможе надати суду будь-яку роздруківку на свій розсуд, з якої буде незрозуміла сутність вашої претензій.

Тож раджу не поспішати відмовлятись від діючих паперових рахунків за комунальні послуги, особливо за водопостачання, опалення тощо.

Принаймні доти, доки КМДА не визнає цю проблему та не розробить принципово іншу електронну систему оплати за комунальні послуги, де будуть детально зазначені всі показники, всі об’єми і всі дані по нарахуванням сум за комунальні послуги.

Джерело.