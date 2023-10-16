Чекаємо дорогого палива в Україні: як війна в Ізраїлі вдарить по цінах на нафту

Війна на Близькому Сході призвела до різкого зростання ціни на нафту. Блогер Максим Войтенко у зв'язку з цим ставить питання: які цифри ми побачимо в найближчому майбутньому, зокрема, в Україні, до якої ця хвиля неминуче докотиться.

Найцікавіше питання для мене зараз — скільки коштуватиме барель Brent до закінчення завтрашніх торгів. Бо, вибачте за цинізм, загибель 5-10 тисяч людей не вплине на світову економіку (якщо це не теракт 11 вересня), а ось подорожчання нафти вплине. Зокрема й на нас.

Ще навесні росіяни з саудитами скоротили видобуток і поступово до вересня вигнали барель Brent на 95 баксів. Зіграли й інші чинники — американські ігри зі ставкою Федеральної резервної системи, оптимістичні прогнози щодо відновлення китайської економіки.

Потім пішов провал до приблизно 84. Причини — точно я не можу сказати, але, на мою думку, це компенсація видобутку за рахунок країн, що розвиваються, на кшталт Нігерії, та відкриття доступу до стратегічних запасів США.

У п'ятницю ввечері, на сьомий день загострення арабо-ізраїльського конфлікту, за барель уже давали майже 91 долар, на тому сесію і закрили. Зростання за день становило близько 5,5 відсотків. За біржовими мірками, це дуже багато.

Само собою, вгору пішов газойль, заодно, напевно, із запізненням стрибне дизель.

Рівень видобутку нафти тепер безпосередньо залежить від війни Фото: РІА Новини

Далі — все залежить від масштабів війни та її тривалості. Якщо у справу втягнеться ще й Іран, усе стане ще дорожчим. Хоча сам Іран нафти на експорт жене відносно небагато — півтора мільйона барелів на день.

Для порівняння, до введення обмежень навесні цього року Росія видавала на експорт понад вісім мільйонів барелів на день, а саудівці після введення квот — у районі дев'яти мільйонів на день. Весь ОПЕК (це без Росії) влітку видавав на день менше 30 мільйонів барелів.

Але війна може неабияк сплутати карти. Для саудитів арабська солідарність — чудовий привід ввести нові квоти на видобуток. Катар уже пригрозив припинити поставки газу, якщо палестинців продовжать розкатувати.

У теорії, на піку це може призвести до енергокризи, яка накрила планету після війни Судного Дня 1973 року, коли араби перестали постачати Захід енергоресурсами. Нафта за рік стрибнула в чотири рази.

На цьому тоді чудово піднявся СРСР. Власне, радянська соціалка, роздача житла і багато іншого брежнєвських часів — це плід цін на нафту, що злетіли в сімдесятих.

Щоправда, зараз треба робити поправку на те, що газові сховища в Європі заповнені, у США якраз після тієї кризи є великі стратегічні запаси нафти.

Але — все одно, тут починаються ігри на біржах, нафта по 150 і так далі.

Ще багато що залежить від температури в Європі з початку листопада до березня.

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