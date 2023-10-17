Відібрати в корупціонера все, що він украв. Чому тільки так можна подолати корупцію
Світ ще не вигадав кращого засобу боротьби з корупцією, ніж конфіскація майна, упевнений юрист Олександр Чебаненко. Отже, саме її слід застосовувати в Україні, й жодного нашого "особливого шляху" в цій справі шукати не слід.
Щодо "унікальності" української корупції.
ЗМІ написали, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок спільнику ексголови Верховного Суду, згідно з яким персонажу призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі БЕЗ конфіскації майна, а самого персонажа звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком три роки.
Отже, природньо, знову підійматимуть питання щодо ефективності боротьби з корупцією в Україні.
І багато хто наполягатиме на "особливому шляху України" в цій боротьбі.
Коли нам розповідають, що наша корупція інша, не тієї природи, ніж на Заході, вона в нас, мовляв, убудована в суспільство й державну систему, які без корупції просто впадуть тощо, постійно згадую одну байку.
Як один пострадянський президент, виступаючи перед митниками (Sic!), заявив, що, мовляв, корупція — "становий хребет економіки" їхньої держави.
І ніхто не заперечив (хоча дехто вважає, що то була обмовка (за Фрейдом, мабуть).
Є сумні новини для адептів нашого "особливого" корупційного шляху.
Бажання отримати більше за менше — спільне практично для всіх сучасних людей.
Тому й корупція, яку в широкому сенсі можна охарактеризувати як отримання (надання), всупереч встановленому законом порядку вигоди за саме положення особи в системі ухвалення рішень, за своєю природою скрізь однакова, скільки б нам не розповідали про інше.
Різна може бути реакція держави та суспільства на корупцію.
Досвід цілої низки пострадянських/постколоніальних (і не тільки) держав свідчить про певну закономірність.
Коли матеріальні, часові, людські тощо витрати на життя з корупцією дорівнюють або стають витратнішими, ніж життя без корупції, її обсяги кардинально зменшуються.
Справжня боротьба з корупцією починається лише тоді, коли її роблять НЕвигідною, або менш вигідною, ніж життя без неї.
Буквально невигідною, а саму такого роду перспективу — невідворотньою.
Адже корупціонер може змиритися з втратою репутації (тьфу!), стану в суспільстві, навіть декількох років життя, але не зі втратою ГРОШЕЙ, на здобуття яких покладено стільки зусиль.
Саме тому КОНФІСКАЦІЯ майна (зокрема, записаного на фунти) є найефективнішим засобом боротьби з корупцією в усьому цивілізованому світі.
Хоча позбавлення суспільства на деякий час "радощів" перебування в ньому корупціонера та заборону на доступ корупціонера на деякий час до ухвалення значимих для суспільства рішень теж не варто недооцінювати.
А до тих пір уся боротьба з корупцією — всього лише різного рівня якості імітація.