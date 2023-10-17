Мінус 236 танків. Як Росія зазнала рекордних втрат з початку жовтня

За пів місяця Росія втратила на українських фронтах стільки танків, скільки не втрачала минулого листопада. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснює, чому так відбувається саме зараз.

Перша половина жовтня завершилась. І з цієї нагоди доречно провести попередній огляд втрат російської техніки в Україні. Відразу зазначу, що в мене є скепсис щодо того, що цього місяця буде зафіксовано новий рекорд знищеної російської техніки, але те, що буде чимало других і третіх результатів — так.

І одразу хотілося б звернути увагу на показник знищених за першу половину жовтня російських танків — 263.

Така кількість втрат ОБТ обумовлена тим, що росіяни відновили нераціональні наступальні дії, а танків у їхніх підрозділах приблизно стільки ж, скільки і ББМ, хоча останніх має бути щонайменше у 3 рази більше. Такий дисбаланс спричинений дефіцитом ББМ у військах через відсутність технічної та технологічної можливості ВПК Росії своєчасно компенсувати втрати цього типу техніки.

Саме з цієї причини застосування танків у першому ешелоні в наступі, не за їхнім основним функціоналом, а як затички ББМ, у першій половині жовтня ОБТ було знищено найбільшу кількість з листопада 2022 року. А це лише половина місяця…

Відповідно, ББМ так само демонструють зростання втрат — 394. Можна говорити про те, що аналогічно танкам, з листопада 2022 року було знищено найбільшу кількість (за винятком серпня 2023 року — 408).

Артилерія. Цього місяця навряд чи за артилерією буде рекорд через зменшення інтенсивності застосування її російськими військами і, як наслідок, обмеження можливостей контрбатарейної боротьби. Проте другий результат більш ніж гарантований.

Автотранспорт. Показник знищеного автотранспорту за першу половину жовтня — 388. Навряд чи за місяць буде рекорд, але другий чи третій результат за весь період повномасштабної війни — так.

Всі ці цифри говорять не тільки про те, що інтенсивність бойових дій, як і раніше, зберігається на дуже високому рівні, а й про те, що зниження якості техніки, що поставляється в РОВ, а також її кількість, яка створює штатний дисбаланс, що не дає змоги виконувати бойові завдання згідно з функціоналом, призводить до збереження втрат на досить високому рівні.

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