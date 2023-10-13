Взяти Авдіївку до Нового року. Як росіяни безуспішно намагаються оточити місто

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Від авторів "Київ за 3 дні", "так ми ж Київ практично захопили" та "Бахмут у котлі!". Третій день поспіль низка російських майданчиків поширюють несусвітну нісенітницю про те, що Авдіївка, один із найсильніших укріпрайонів на лінії фронту, опинилася в оточенні. Ця інформація стала форсуватися на тлі підвищення інтенсивності обстрілів з боку російських окупантів та активізації їхніх наступальних дій.

Ось тільки їхній наступ у районі Авдіївки як почався з факапа — втопили БРЕМ-1 під час форсування річечки, так і продовжився.

Але для початку невеликий екскурс до "Військової науки" для дятлів, які називають себе "військовими кореспондентами". У роботі маршала Миколи Огаркова, до речі, у грудні 1979 року начальника Генштабу, він один із небагатьох виступив проти самогубної для СРСР операції в Афганістані, зауважуючи заздалегідь її провальність, та чітко визначив, що є оточенням. І Авдіївка не відповідає цьому визначенню від слова "зовсім".

Своєю чергою РОВ розгорнули наступ, що називається, як останній день живуть. У ньому бере участь біомаса зі складу 1 АК (чмобіки "ДНР"), а також підрозділи 20-ї та 150-ї МСД 8-ї ЗВА. Противнику, завдяки інтенсивності ведення вогню і кількісному натиску, вдалося захопити низку позицій, які не відіграють критичного значення, але це просування роспропаганда подає як перемогу. Хоча є нюанс. У противника в першому ешелоні просто катастрофічні втрати. Зараз ведеться підрахунок, але майже всі підрозділи, які брали участь у наступі, втратили боєздатність. Проте їх не відводять із зайнятих позицій, боячись втратити те небагато захоплене.

Поточна ситуація під Авдіївкою

Найближчим часом буде введено додаткові сили. І з того, як себе проявить цей резерв, можна буде говорити про подальші перспективи цього наступу.

Але наразі на південь та південний захід від Авдіївки РОВ не вдалося реалізувати жодного поставленого завдання, зокрема — вихід на село Північне. За наявності просування на півночі їм так і не вдалося відразу вийти на залізницю і, перерізавши її, зайняти Степове. Встановити повний вогневий контроль над дорогою 0542 також не вдалося.

Тобто, з урахуванням витрачених сил і хвилі дешевого хайпу, основні завдання противник так і не зміг досягти.

Проте це не означає, що тиск припиниться. Командування російських окупантів поставило чітке завдання — потрібна перемога. Найімовірніше, з Авдіївки хочуть зробити якесь мегадосягнення до Нового року і піднести змучене місто як подарунок Путіну. А це означає, що наступ не припиниться, навіть якщо він носитиме характер топтання навколо одного ВОПу, посипаного круговою біомасою 1-го АК і підкріпленням у вигляді підрозділів "Шторм-Z".

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