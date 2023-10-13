Взять Авдеевку до Нового года. Как россияне безуспешно пытаются окружить город

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От авторов "Киев за 3 дня", "так мы же Киев практически захватили" и "Бахмут в котле!". Третий день подряд ряд российских площадок распространяют несусветную чушь о том, что Авдеевка, один из сильнейших укрепрайонов по линии фронта, оказалась в окружении. Эта информация стала форсироваться на фоне повышения интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов и активизации их наступательных действий.

Вот только их наступление в районе Авдеевки как началось с факапа — утопили БРЭМ-1 во время форсирования речушки, так и продолжилось.

Но для начала небольшой экскурс в "Военную науку" для дятлов, называющих себя "военными корреспондентами". В работе маршала Николая Огаркова, кстати, в декабре 1979 года начальника Генштаба, он один из немногих выступил против самоубийственной для СССР операции в Афганистане, отмечая заранее ее провальность, и четко определил, что является окружением. И Авдеевка не соответствует этому определению от слова "совсем".

В свою очередь РОВ развернули наступление, что называется, как последний день живут. В нем участвует биомасса из состава 1 АК (чмобики "ДНР"), а также подразделения 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА. Противнику, за счет интенсивности ведения огня и количественного натиска, удалось захватить ряд позиций, которые не играют критического значения, но это продвижение роспропаганда подает как победу. Хотя есть нюанс. У противника в первом эшелоне просто катастрофические потери. Сейчас ведется подсчет, но почти все подразделения, участвовавшие в наступлении, потеряли боеспособность. Однако их не отводят с занятых позиций, боясь потерять то немногое захваченное.

Текущая ситуация под Авдеевкой

В ближайшее время будут введены дополнительные силы. И по тому, как себя проявит этот резерв, можно будет говорить о дальнейших перспективах этого наступления.

Но на сегодняшний день к югу и юго-западу от Авдеевки РОВ не удалось реализовать ни одной поставленной задачи, в частности — выход на село Северное. При наличии продвижения на севере им так и не удалось сразу выйти на железную дорогу и, перерезав ее, занять Степное. Установить полный огневой контроль над трассой 0542 также не удалось.

То есть, при учете потраченных сил и волны дешевого хайпа, основные задачи противник так и не смог достичь.

Однако это не означает, что давление прекратится. Командование российских оккупантов поставило четкую задачу — нужна победа. Скорее всего, из Авдеевки хотят сделать какое-то мега-достижение к Новому году и преподнести измученный город в качестве подарка Путину. А это значит, что наступление не прекратится, даже если оно будет носить характер топтания вокруг одного ВОПа, посыпанного круговой биомассой 1-го АК и подкреплением в виде подразделений "Шторм-Z".

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