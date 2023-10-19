Війна в Україні та Ізраїлі — не остання. Які ще конфлікти розв'яже нова "вісь зла"

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников попереджає: "вісь зла" (Росія-Іран-Північна Корея) не зупиниться на вже розв'язаних війнах проти України та Ізраїлю. Її потрібно зупинити за будь-яку ціну.

Коли погані люди об'єднуються, хорошим не можна залишатися порізно. На наших очах пройшло становлення повноцінної осі зла у складі трьох країн: путінської Росії, аятоллінського Ірану та Північної Кореї, яку вже в третьому поколінні контролює "сонцеликі" Кіми.

Мета існування цих країн гранично проста: руйнувати і вбивати. Поступово відстаючи в розвитку від сусідів і підміняючи духовність культом смерті, для збереження себе як політичного суб'єкта їм необхідно завжди мати перед собою образ ворога. Імена ворогів змінюються, але суть завжди одна: вісь зла бажає смерті тим, хто прагне свободи і розвитку.

До інспірованої СРСР війни в 1950-1953 рр. північ і південь Кореї були розвинені приблизно однаково. Сучасні Північну і Південну Кореї вже немає сенсу порівнювати. Південна Корея — технологічно розвинена держава, лідер промислового розвитку та інновацій. Північна Корея — країна, де періодично трапляється голод, а населення їсть траву з газонів.

До Ісламської Революції 1979 р. і повернення аятоли Хомейні Іран успішно розвивався, а іранські фото тих років було не відрізнити від фото з розвиненої країни. Але з приходом до влади ісламських фундаменталістів все змінилося: з яскравої, сучасної країни Іран став оплотом мракобісів, які практикують середньовічні тортури і забивають жінок камінням.

До приходу Путіна до влади Росія розвивалася і поступово інтегрувалася в сучасний світ. Після все змінилося: почалася консервація відсталості і безперервні пошуки ворогів. Як наслідок, у 2014 р. путінська Росія напала на Україну, спочатку — через свої проксі ЛДНР, а коли ці непорозуміння на карті вичерпали свій потенціал, у 2022 р. вступила у війну вже сама.

Після Ісламської революції ворогом Ірану було оголошено Ізраїль, що ускладнило і без того непрості арабо-ізраїльські відносини. На той час проти Ізраїлю вже діяла ціла низка створених СРСР угруповань терористів, зокрема — "Хезболла" і ХАМАС. В особі Ірану терористи отримали нового союзника і нового спонсора. Тепер саме з Тегерана до терористів надходить основний потік зброї, і тепер саме Тегеран координує їхні напади на Ізраїль: що "Хезболли" у 2006 р., що ХАМАС у 2023 р.

Можна собі уявити, що буде, якщо в ці руки потрапить ядерна зброя Фото: Global Look Press

Коріння нападу ХАМАС, безумовно, з Тегерана ведуть у Москву: Кремлю вигідна дестабілізація будь-якого регіону, особливо — близькосхідного. По-перше, це відволікає увагу світової громадськості від війни в Україні. По-друге, це знижує потенціал допомоги Україні від західних союзників, що сповільнить звільнення її території. По-третє, для Кремля важливо, щоб Ізраїль не приєднався до антипутінської коаліції: потужний ВПК цієї країни в змозі прискорити військову поразку Росії в Україні.

Легіон повністю підтримує право народу Ізраїлю на оборону і справедливу відплату за заподіяні їм страждання, і бажає його збройним силам якнайшвидше покласти край не тільки маріонетковим формуванням на кшталт ХАМАС і "Хезболли", а й головному джерелу зла в регіоні — Ірану.

Особливо ми хочемо акцентувати на тому, що зрежисована Іраном і Росією віроломна атака палестинських терористів на Ізраїль — це не акт боротьби за свободу, а тим паче не війна на релігійному ґрунті, як її намагаються уявити недалекі оратори. Це ще один випад осі зла проти світу свободи і творення.

Різанина в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі та Реїмі не має під собою ні культурних, ні етнічних, ні релігійних підстав. Причина кожної з цих трагедій — просто звірине бажання вбивати. Виродків, які вчинили це, не можна перевиховати. Їх можна тільки ліквідувати, так само як і тих політичних лідерів, що спонукали виконавців на звірства.

Ми бачимо в подіях в Україні та Ізраїлі повну аналогію. Тут доречно повторитися: вісь зла вже пройшла своє становлення, і тепер збирає свої криваві жнива.

Нашим сучасникам зі спокійних розвинених країн важливо зрозуміти: зло не залишить у спокої і їхнє, воно вже поруч, а єдиний спосіб його применшити — це згуртуватися і дати йому відсіч.

Не можна вести переговори з терористами, не можна йти з ними на компроміси. Війна Росії проти України або Ірану проти Ізраїлю — це не єдині війни, які почне вісь зла.

Ядерна програма Північної Кореї, попри дипломатичні зусилля розвинених країн, триває, так само як і ядерна програма Ірану. Питання, коли у них з'явиться повноцінна ядерна зброя і носії для неї — це лише питання часу. Ці технології все ще є в Росії, і не виключено, що рано чи пізно вони потраплять до терористів.

Коли в Ірану і Північної Кореї з'явиться ядерна зброя, війна одразу ж прийде в багато країн, у багато будинків. Нехай це пафосно звучить, але тепер доля вільного світу залежить від успіхів двох коаліцій: антипутінської та антиіранської.

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