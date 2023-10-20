Податки "по-польськи" для ФОПів. Як в Україні хочуть підвищити ставки єдиного податку

"Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування ФОПів. В умовах війни з Росією малий бізнес може значно постраждати від підвищення ставок податків. Це призведе до підняття цін на послуги та продукти, що може негативно вплинути на кожного пересічного українця". Думка

Нещодавно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування ФОПів на спрощеному оподаткуванні. Він також зауважив, що реформа спрощеної системи є вимогою Міжнародного валютного фонду, оскільки єдиний податок в Україні наразі функціонує більше як система ухилення від оподаткування для великого та середнього бізнесу, аніж як інструмент підтримки малого. Критика української системи оподаткування з боку МВФ стосується складності існуючої спрощеної системи в Україні та численних можливостей, які вона надає для оптимізації податків.

Варто наголосити, що на цей час немає змоги проаналізувати будь-який документ, що містить викладені паном Гетманцевим ідеї, тому здійснимо загальний аналіз польської моделі оподаткування та проведемо паралель із теперішньою українською системою.

Отже, спершу потрібно з’ясувати, як виглядає польська модель ФОП та які існують суттєві відмінності від української моделі.

У Польщі існує чотири форми оподаткування індивідуального підприємництва:

загальна, відповідно до податкової шкали;

лінійне оподаткування;

податкова картка;

єдиний податок на зареєстрований дохід.

Для цілей, описаних паном Гетманцевим, будемо аналізувати останню форму – оподаткування ФОПів за єдиним податком.

Які податки сплачують підприємці в Польщі

Види діяльності: єдиний податок в Польщі не застосовується до таких видів діяльності, як аптечна діяльність, купівля-продаж валютних цінностей, торгівля запасними частинами та аксесуарами для автотранспортних засобів, виробництво підакцизних товарів, а також у разі здійснення діяльності у формі партнерства з чоловіком/дружиною.

Можемо провести паралель із забороненими видами діяльності на єдиному податку, які застосовуються в Україні: обмін іноземної валюти; організація, проведення азартних ігор; виробництво, продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів тощо. Тому бачимо, що в частині заборонених видів діяльності польська та українська моделі є тотожними.

У Польщі існує значно ширша низка податків для різних видів діяльності, також послуги оподатковуються за ставками значно вище, ніж в Україні Фото: Скриншот

Ліміти доходу: польські ФОПи на єдиному податку можуть отримувати дохід, що не перевищує 2 млн євро, з 2024 року він збільшиться до 3 млн євро на рік, в той час як українські ФОПи обмежені 7,8 млн гривень.

Ставка податку: в Польщі застосовується ставка від 2% до 17% залежно від видів діяльності.

Які ставки єдиного податку платять підприємці в Польщі:

17% від доходів, отриманих підприємцями "вільних професій" (адвокат, фармацевт, архітектор, інженер-будівельник, аудитор, податковий консультант, юрисконсульт, патентний повірений, оцінювач майна та присяжний перекладач)

15% від надходжень від оптової торгівлі, брокерської діяльності, надання послуг у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування та ін;

14% від доходів від надання послуг у сфері охорони здоров'я, архітектурних та інжинірингових послуг та ін;

12% від надходжень від надання послуг у зв'язку з установленням прикладних комп'ютерних програм та інші;

10% від власного нерухомого майна, доходу від надання послуг з його купівлі-продажу;

8,5% від доходу до суми 100 000 злотих та 12,5% доходу від перевищення понад 100 000 злотих від надання послуг з розміщення, здачі в оренду та обслуговування власного нерухомого майна та ін;

8,5% від доходу від діяльності у сфері громадського харчування, доходу від надання освітніх послуг та інших;

5,5% від доходу від виробничої діяльності, робіт у сфері перевезення вантажів автопарком вантажопідйомністю понад 2 тонни, від комісійних винагород, отриманих від комерційної діяльності та інші;

3% від доходу від діяльності у сфері громадського харчування, надання послуг, пов'язаних з тваринництвом та ін;

2% від доходу від реалізації непромислової продукції рослинного та тваринного походження та інші.

Якщо платник податків займається діяльністю, прибуток з якої оподатковується за різними ставками, податок на прибуток встановлюють згідно зі ставкою за кожним видом діяльності. Як бачимо, в Польщі існує значно ширша низка податків для різних видів діяльності, також послуги оподатковуються за ставками значно вище, ніж в Україні.

Польський досвід: до чого можуть призвести зміни Податкового кодексу в Україні

Польське законодавство передбачає можливість низьких податкових ставок та спрощений облік для підприємців на єдиному податку. Серед мінусів виділяємо неможливість вирахувати витрати, зокрема, відсутні податкові пільги тощо.

Законодавці можуть змінити ставки податків, застосовні до кожного конкретного виду діяльності, на прикладі Польщі

Що ж варто очікувати українським ФОПам у разі прийняття рішення переходу на "польську систему" оподаткування?

Важко прогнозувати наслідки для української економіки, ФОПів та пересічних громадян, коли ще немає відповідного законопроєкту. Але, звичайно, ми розуміємо, що законодавці можуть змінити ставки податків, застосовні до кожного конкретного виду діяльності, на прикладі Польщі, можуть встановити особливі пільгові режими для видів діяльності, що є стратегічно важливими для країни, або які наразі не є достатньо розвиненими.

У Варшаві власник кав'ярні платить 8,5% від доходу, тоді як в Україні ФОП на 3 групі платить 3% Фото: Pexels

Тому навіть збільшення податкових ставок може мати позитивні наслідки, як для економіки, так і для підприємців. Серед таких переваг вважаємо, зокрема, підвищення ліміту доходів (з 7,8 млн грн до 2 млн євро), можливі встановлення обмежень щодо податкових перевірок для підприємців, спрощений облік витрат і тд.

З іншого боку, знаходячись в умовах війни з росією, малий бізнес може значно постраждати від підвищення ставок податків. Це призведе до підняття цін на послуги та продукти, що зокрема може негативно вплинути на кожного пересічного українця.

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