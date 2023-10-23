РПЦ не зникне, як роса на сонці. Чому голосування в Раді не означає заборону проросійської церкви

Голосування у Верховній Раді щодо заборони проросійських церковних організацій — це лише початок процесу, пише блогер Юрій Гудименко . До реального зникнення УПЦ пройде ще чимало місяців або навіть кілька років.

Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонена. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!

Ні, поки що без "ура".

Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.

По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткий і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.

Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:

державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично йдеться про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;

служба видає припис організації і час на "виправлення";

організація іде в суд, щоб опротестувати припис;

суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо, найкращий варіант, підтверджує законність припису;

ДЕСС чекає визначений час i подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;

суд призначає засідання;

найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;

врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;

організація йде в апеляційний суд;

див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";

ЗАБОРОНА;

повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.

Тож не буде ситуації, коли є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" — і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.

Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.

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