РПЦ не зникне, як роса на сонці. Чому голосування в Раді не означає заборону проросійської церкви
Голосування у Верховній Раді щодо заборони проросійських церковних організацій — це лише початок процесу, пише блогер Юрій Гудименко. До реального зникнення УПЦ пройде ще чимало місяців або навіть кілька років.
Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонена. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!
Ні, поки що без "ура".
Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.
По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткий і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.
Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:
- державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично йдеться про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;
- служба видає припис організації і час на "виправлення";
- організація іде в суд, щоб опротестувати припис;
- суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо, найкращий варіант, підтверджує законність припису;
- ДЕСС чекає визначений час i подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;
- суд призначає засідання;
- найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;
- врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;
- організація йде в апеляційний суд;
- див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";
- ЗАБОРОНА;
- повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.
Тож не буде ситуації, коли є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" — і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.
Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.