Космічною ракетою – по Києву. Чому в Україні все ще слухають марення Рогозіна

Ідея голови "Роскосмосу" Рогозіна вдарити по Києву космічною ракетою не варта уваги, вважає експерт Олександр Кочетков . Вона практично нереалізована, і взагалі, на його думку, є ще одним способом розпилу бюджету.

АТАКА УКРАЇНИ КОСМІЧНИМИ НОСІЯМИ

А я вже сподівався, що маячню Рогозіна більше коментувати не доведеться. Але ні, його послід все ще знаходиться в інформаційному просторі… Це я про буцім-то намір "Роскосмосу" вдарити по Києву космічним носієм "Союз" с 6 тонами вибухівки замість космонавтів або супутників.

Дмитро Рогозін, на якого посилаються як на автора цієї дурні — це неук, авантюрист і крадій. З тим самим успіхом він міг запропонувати відколоти шматочок Місяця і спрямувати його на Україну.

Так, "Союз 2" здатен виносити до 10 тонн на низку навколоземну орбіту. Але це космічний носій, який не пристосований для тих перенавантажень, які витримує бойова ракета, яка рухається зовсім по іншій траєкторії, ніж космічна.

Припустимо теоретично, щось там у конструкції посилили, а траєкторію вирівняли. А звідки це одоробло запускати? Реально на старт "Союзів" працює майданчик №2 на Байконурі, подібні майданчики у Плесецьку та космодромі "Восточний" існують здебільшого на папері.

Удар по Україні з території Казахстану – повний абсурд Фото: Мiноборони РФ

Байконур — це Казахстан. Казахстан — не Біларусь, навряд він згодиться, щоб з його території атакували Україну. А приховати такий намір буде неможливо, бо носій до купи складають саме на Байконурі, у монтажно-випробувальному комплексі.

До речі, бокові прискорювачі, які відпрацювали, у такому випадку будуть падати невідомо де, можливо, і у Ірані чи Туреччині…

Знов-таки, бойова частина такої ракети буде не у вигляді частин, що розділяються, як у стратегічних ракет, а моноблок діаметром метра чотири і довжиною 5-7 метрів, якій падає по балістичній траєкторії. Точність — ніяка, з однаковою вірогідністю він може влучити як у Київ, так і у Бєлгород або Брянськ. Але на підході до Києва його зіб'ють, бо це достатньо проста — велика і неманеврована — ціль для нашої ПРО, а от над Бєлгородом — навряд чи.

Те, що Рогозін мав намір отримати ласий шматочок бюджету для розпилу, зрозуміли навіть в АП Путіна, де ідею відкинули. То ж нам тим більше не треба перейматися всілякою нісенітницею.

Недоімперія готується взимку атакувати нашу інфраструктуру "Шахедами", "Калібрами" та іншими ракетами, які зараз накопичує. І ця загроза значно реальніша, ніж космічні кораблі, які шугають простором Великого театру…

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