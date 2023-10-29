Що їсти у 2024-му: фейкова ікра, кава з грибів, супергречка й інші дивовижні тренди

Американські продовольчі ритейлери опублікували прогноз щодо харчових трендів на наступний рік. Блогерка Анна Ковальчук вважає його багато в чому дивним, але нагадує, що аналогічні прогнози минулих років здебільшого збувалися.

Що щодо пожерти.

Американські продовольчі ритейлери викотили прогноз щодо харчових трендів на наступний рік.

Він невтішний, але принаймні автори виходять із того, що 2024-й усе ж буде, і це не може не радувати.

Отже, так:

1. Вегани і вегетаріанці нікуди не подінуться, але фейк міт більше не в честі

Складні альтернативи м'ясу — це вчорашній день; хочеш бути зеленим — жери овочі, а не закіс гороху під сосиску.

Як білкову складову використовуватимуть чесні гриби, волоські горіхи, темпе (не гугліть, це соєва параша) та бобові.

Десь заплакав СЕО "Імпосібл фудс".

Якщо фейк міт провалиться — а все до того йде, — це буде крах, бiльший за доткоми.

2. Продукти на основі какао

Не розумію, з якого дива, може, аналітики купили акції какао-плантацій, але припустімо.

Передбачається, що використовуватимуть побічні продукти какао, такі як м'якоть, для желе та джемів.

3. Гречка

Останні часи настають.

Інакше чому весь світ вирішив, що це "суперпродукт, що містить білки, вуглеводи й клітковину і — ура! — без глютену".

Соба — це вже для слабаків, найпросунутіші їстимуть гречку у форматі рослинного молока, крекерів і мюслі.

Мила нянечка з дитячого садка на Виноградарі, яка намагалася впихнути в маленьку Ганнусю молочну гречану кашу й жодного разу в цьому не досягла успіху, — от би вона офігіла.

4. Штучна риба

Може здатися, що ця тенденція суперечить зазначеному вище зниженню попиту на фейк міт, і так воно і є, але харчові прогнози — предмет темний, і логіці не підлягають.

Загалом споживання фейк фіш зростатиме, але є нюанс — імітуватимуть "вишукані" сорти плюс ікру.

Якщо вже ти купуєш палену сумку, то нехай це буде "Шанель" (не робіть так, це жахливо), а якщо їси штучну рибу, то нехай це буде підробка під лосось, а не під карася.

Але знову ж таки — мінімум хімози, все більше рослини: для лосося використовують моркву, трубчасті гриби для морських гребінців і конжак (не гугліть, параша з коренеплодів) для суші-ролів. Ну, хай бог помагає.

5. Тренд на економію води

Тут усе зрозуміло — відповідальне споживання, плюс використання води з побічних продуктів фруктів, плюс держпрограми підтримки умовним устричним фермам, які фільтрують прибережну екосистему.

6. Різноманітність прянощів із закосом до гострого

Бачили, можливо, як нещодавно дивак вивів найпекучіший перець у світі, здатний пропекти вам стравохід, і потрапив за цю богоугодну справу в Книгу Гіннесса?

Ось це воно.

"Додавання складного тепла" до страв еволюціонує, відповідно зростає попит на різні види перців, якомога пекучіших, плюс олію чилі.

7. Локшина всьому голова

Але нова локшина порівняно з "мівіною" — це як айфон проти "са̶м̶с̶у̶н̶г̶а̶" дискового телефона.

Складні смаки, корисний склад, мінімум консервантів і претензія на ресторанність.

"Ресторанна локшина" — це оксюморон, але сам продукт буде популярним, доки людям потрібно буде швидко перекусити, тобто завжди.

8. А ось це прикольний тренд, от дуже, називається "Маленька розкіш"

Банка білужої ікри не всім по кишені.

Але крекер із нею за 30/50/100 доларів може дозволити собі кожен (?).

У цьому суть тренду: продаж націнкової їжі в індивідуальних (а отже, таких, що не пробивають дірку в бюджеті) порціях.

Мініатюрні золоті десерти, штучні морепродукти, кава з якоюсь дорогезною добавкою. Відчуй себе військкомом.

9. Зміцнення жіночого здоров'я

Бренди повело в їжу для жінок: підтримання циклу, вагітності, післяпологового періоду.

Найперспективніший сегмент — продукти для/від ПМС. Не розумію, чим не влаштовує добре зарекомендований спосіб — відійти на безпечну відстань і жбурляти в жінку грошима й тістечками, але хай буде.

Здебільшого існує у форматі збагачених корисними речовинами батончиків.

У функціональній їжі немає нічого нового, про цей тренд товкмачать кілька років, але він усе ніяк не злетить.

10. Чистий кофеїн

І рибку з'їсти, і каву випити ніколи не було так просто.

Тенденція на "чистий кофеїн", тобто енергетик, який сприятиме концентрації уваги й водночас не матиме кофеїнового спаду, призвела до появи "кави" з грибів, адаптогенів, пробіотиків тощо. Скажу як є — ідіть нах**й із такими ідеями.

Загалом це все.

Відмахнутися від блаженних заважає те, що з минулих прогнозів багато що збулося: екоупаковка, зростання популярності олії авокадо і преміального сегмента кормів для домашніх тварин.

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