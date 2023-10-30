Живіший за всіх живих: що стоїть за чутками про смерть Путіна й чи чекати в РФ нового "самозванця"

"З урахуванням недавнього і дуже дивного пригожинського заколоту, а також суперечливих настроїв у російських елітах, я не відкидаю можливості найрізноманітніших сценаріїв розвитку політичної ситуації в Росії". Думка.

Із чим пов'язані "вкиди" про смерть Путіна.

Триває активне обговорення теми "смерті Путіна", зокрема й щодо того, кому вигідне це "вкиди".

Поки що інформація телеграм-каналу "Генерал СЗР" і професора В. Солов'я про "смерть Путіна" сприймається абсолютною більшістю спостерігачів як конспірологічна фантазія або як інформаційна провокація (з тими чи іншими мотивами). У мене також на даний момент переважає скепсис щодо цієї інформації. Але мій скепсис не абсолютний. Відсотків двадцять я б залишив на можливість сценарію, схожого на той, що озвучив професор Соловей. Дев'ять місяців тому я написав дещо жартівливий текст "Чи з'явиться новий "самозванець" у Росії?", у якому нагадав, що в російській історії існує традиція "самозванців" і з урахуванням теми двійників Путіна цей сюжет може в різних формах знову проявитися. Зокрема, там було описано і сценарій, озвучений професором Солов'єм. З урахуванням нещодавнього і дуже дивного пригожинського заколоту, а також суперечливих настроїв у російських елітах, я не виключаю можливості найрізноманітніших сценаріїв розвитку політичної ситуації в Росії.

Що стосується "вкиду", то все не так однозначно. У професора Солов'я справді неоднозначна репутація. Багато хто його підозрює у зв'язках із російськими спецслужбами, або, принаймні, з деякими їхніми представниками, колишніми чи навіть нинішніми. І навіть статус "іноагента" та вигнання Валерія Солов'я з МДІМВ не переконали його критиків. У його прогнозах і заявах завжди була дуже сильна конспірологічна компонента. Але чимало його інсайдів підтверджувалися. Тему хвороби Путіна і його можливої смерті В. Соловей качає вже кілька років. Про двійників Путіна він також говорить уже досить давно.

Можуть бути найрізноманітніші пояснення цього "вкиду" про нібито смерть Путіна.

Найпростіша версія — це спеціальний інформаційний проєкт Солов'я, його "фішка", яку він розкручує вже кілька років, привертаючи до себе особливу увагу. І ось зараз — кульмінація. Але чому саме зараз? Відповіді на це запитання ми не знаємо.

Ще одна правдоподібна версія — професора Солов'я використовують втемну його таємничі інформатори. Хто це — ми не знаємо. Це можуть бути представники спецслужб, або однієї з "веж Кремля". Версію про смерть Путіна можуть запускати і в конкурентних цілях (боротьба конкуруючих угруповань у Кремлі, зокрема для дискредитації Патрушева). Сам професор Соловей, який не приховує своїх політичних амбіцій, натякає, що ця інформація може бути використана для делегітимації нинішнього політичного режиму в Росії. Я трохи знайомий із Валерієм Дмитровичем і можу сказати, що він дуже непростий персонаж. Він людина з великими знаннями і хорошими аналітичними здібностями. Навряд чи б він виступав у ролі банального "зливного бачка" і некритично озвучував якусь інформацію, тим більше таку особливу. Зрештою він ризикує своєю репутацією, і саме зараз найсильніше. Очевидно одне — він своїм джерелам дуже довіряє.

Якщо це цілеспрямоване вкидання спецслужб, то воно може бути спрямоване і на дискредитацію опозиції, і на гру на контрасті — на тлі чуток про смерть Путіна показати, що він живіший за всіх живих. Деякі російські опозиціонери вважають, що чутки про двійників Путіна, а також про його хворобу і навіть смерть націлені на те, щоб розслабити опозиційну публіку. Мовляв, навіщо боротися проти режиму, трохи почекайте і Путін сам "скопититься", або вже пішов в інший світ, але про це оголосять пізніше.

Яке з пояснень "вкидання" професора Солов'я є більш правдоподібним, мене мало хвилює. На мій погляд, для України та українців це не настільки важливо. Ми протистоїмо імперській Росії, а не тільки Путіну. І це протистояння може тривати і після Путіна. А ось росіяни нехай сумніваються і ставлять запитання, яке їхні предки ставили і сотні років тому: "А чи справжній цар"?

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