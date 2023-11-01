Одеса має спати спокійно. Як система ППО SAMP/T може захистити місто від "Оніксів"

Одеса залишається беззахисною проти атак ракет типу "Онікс", констатує військовий оглядач Олександр Коваленко . Отже, для захисту міста потрібна європейська система SAMP/T — єдина, здатна перехоплювати такі ракети.

Давно не було П-800 "Онікс" і ось вони… Востаннє ця ракета була задіяна 25 вересня. До того ж, бентежить денний запуск. Незважаючи на те, що в Одесі немає засобів ППО, здатних перехоплювати "Онікс", застосовувалися вони раніше переважно вночі.

Якийсь час тому, розглядаючи засоби ППО, які потрібні Одесі для повного захисту від усіх загроз, я зазначав, що нам дуже потрібний SAMP/T. І доказом цього було саме застосування окупантами в Одесі ракет П-800 "Онікс".

У зв’язку з цим трохи дежавю технічного порядку.

Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre — це ЗРК, розроблений на початку 2000-х, і використовує він ракети Aster 30. SAMP/T використовує модернізовану РЛС Arabel, великого радіусу дії, розроблену під модернізовані Aster 30 block 1. Щоб розширити можливості системи боротьби з більш високошвидкісними і висотними цілями. Aster 30 Block 1 може перехоплювати балістичні та надзвукові ракети. Дальність ураження цілі у SAMP/T може сягати 120 км, а висота до 20 км.

Той самий "Онiкс", який може перехопити лише SAMP/T Фото: defence-ua

У грудні 2011 на навчаннях ракета Aster 30 збила ізраїльську балістичну ракету Black Sparrow, а в квітні 2012 була збита ракета-мішень GQM-163 Coyote, що імітує надзвукову протикорабельну крилату ракету, що летить з швидкістю 2,5 Махи на висоті менше 5 метрів.

Це був перший випадок, коли європейська система протиракетної оборони знищила надзвукову "ракету", що летить над морем на такій низькій висоті.

У 2021 році під час навчань At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетою Aster 30 була успішно перехоплена надзвукова ціль на швидкості більше 3000 км/год.

Фактично, SAMP/T, за всіма своїми характеристиками анітрохи не гірше за ЗРК Patriot, але в неї є одна важлива особливість — перехоплення надзвукових цілей на наднизьких висотах, якими є П-800 "Онікс". Це може бути моя суб’єктивна думка, але Одесі потрібний SAMP/T.

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