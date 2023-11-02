Український тил – не рай. Чому не варто слухати розмови про солодке життя далеко від фронту

Розмови про те, що хтось жирує у тилу, поки люди на фронті гинуть, виглядають абсолютно недоречними, пише бiзнесмен Олександр Деркач . У тилу не таке вже солодке життя, а гуляти вулицями та сидіти в ресторанах там будуть завжди – на те він і тил.

Не знаю як вам, а мені вже надоїло слухати всю цю дурню, що хтось "жирує" в тилу, "а там на фронті люди гинуть". Бо хоч я і в Києві, в тому самому тилу, а "жирується" якось не дуже. Є бізнеси і є люди, які працюють в цих бізнесах. Кілька тисяч. Яких треба забезпечити роботою і зарплатою. І є відповідальність перед ними і перед собою.

Не треба нам посипати голову попелом і говорити який дурний народ у нас. Нормальний у нас народ. Може, й набагато кращий ніж інші. Війна показала.

А щодо "жирування", то в тилу завжди будуть гуляти по вулицях, ходити на побачення, сидіти в ресторанах і танцювати в нічних клубах (до комендантської години, звичайно). На те він і тил. Така жорстока правда життя. Подобається вона комусь, чи ні.

І до мобілізації це не має ніякого стосунку. Бо то чисто організаційне питання влади. Яка за 1.5 роки війни могла би вже з "цифровою країною" придумати щось ліпше, ніж ловити кого попало на вулицях і спокійно споглядати, як військкоми свої старі євробляхи на новенькі ауді, чи що їм там подобається, міняють.

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