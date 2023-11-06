Плата за помилки. Якою ціною доводиться виправляти неправильні рішення, ухвалені під Авдіївкою

Ситуацію під Авдіївкою військовий кореспондент Богдан Мірошников описує як контрольовану, але тяжку. За його словами, на початку року тут було допущено кілька серйозних помилок, через що ситуація і вийшла такою складною.

Ворог продовжує атаки у вигляді мʼясних хвиль у районі залізниці та біля околиць АКХЗ.

Наша арта та дрони роблять свою справу бездоганно. Як наслідок — ворог все ще не має змоги закріпитися на тих небезпечних (в оперативно-тактичному вимірі) ділянках.

У районі Первомайського та на північ від Водяного бої тривають. Сєверне ворогу не по зубах. Успіху не мають.

Знову посилилися атаки у районі "Царської охоти". Але як і раніше, звитяг ворогу це не принесло.

Ситуація залишається контрольованою та сталою. Але потрібно розуміти одну важливу деталь — бої дуже важкі, і вони не припиняються.

Щоб ворог не мав успіхів, ми платимо велику ціну.

На початку року на авдіївському напрямку було втрачено контроль над Красногорівкою та Камʼянкою, що прямо зараз з кожним днем все більш впливає на ситуацію.

Це ціна помилок, які були допущені. Тому вкрай важливо їх не повторювати зараз, щоб не довести ситуацію до неконтрольованої. Як це було на флангах Соледару в грудні 2022.

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