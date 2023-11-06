Авдіївка потребує снарядів та резервів. Як Україна може перемогти у найважчій битві війни

Під Авдіївкою українські війська продовжують залишатися у тяжкому становищі. За словами військового кореспондента Юрія Бутусова , росіяни готують новий штурм — і для його відбиття терміново потрібні снаряди та підкріплення.

Битва за Авдіївку: росіяни підготували новий штурм. Ситуація критична, потрібно підкріплення

Найближчим часом російські війська почнуть новий штурм Авдіївки. Росіяни зосередили нові свіжі резерви. Ворог буде намагатись вкотре атакувати безпосередньо саме місто, та пробитись північніше та південніше міста.

Сьогодні росіянами завдавались масовані авіаційні та артилерійські удари.

Наші війська чекають на ворога. Тактична обстановка для нас залишається вигідною, оскільки ворог наступає у набагато більш важких умовах, ніж ми обороняємось, та несе у рази більші втрати. Битва йде безперервно з 1 жовтня. Українці чинять в цілому організований спротив. Але багато воїнів втомились, бо знищили кілька хвиль атак окупантів.

Наші резерви також надійшли, але не всі підрозділи злагоджені та мають організацію та керованість. Деяким знов сформованим частинам важко закріпитись на деяких невеликих ділянках, де треба копати на пустому місці під вогнем, де не побудована заздалегідь хоча б мінімальна лінія оборони, де нема навіть елементарних окопів та траншей.

Авдіївка негайно потребує боєприпасів та додаткових свіжих та керованих резервних частин. Ми можемо перемогти у цій битві, оскільки противнику важко витримати такий високий темп втрат.

Авдіївка — найважливіший за значенням рубіж оборони на Донбасі. Усі наявні ресурси та резерви насамперед потрібні сьогодні тут.

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