Не весь Глобальний Південь — за ХАМАС. Як війна розділила світ, що розвивається

Загалом, "Глобальний Південь" — проти Заходу, пише колумніст The Wall Street Journal Садананд Думе . Але стосовно ХАМАС та інших подібних угруповань, там існують різні думки, і Заходу це, безумовно, варто використовувати.

У той час, як війна Ізраїлю проти ХАМАСу триває, деякі експерти почали обурюватися з приводу небезпеки для США відчуження громадської думки так званого "Глобального Півдня" (розширений термін для країн з низькими доходами на душу населення, менш ввічливо званий "Третім світом").

Теоретично відчуження блоку країн, на частку яких припадає більша частина населення світу, завдасть шкоди американським інтересам. Але хоча серед багатьох країн, що розвиваються, існує тенденція протистояти Ізраїлю, вони навряд чи є монолітом. Розгромна перемога Ізраїлю над ХАМАСом принесе користь не тільки Заходу, а й усьому світу, включно з багатьма країнами, які регулярно критикують єврейську державу.

Деякі експерти, схоже, цього не розуміють. Журналіст Говард Френч стверджує, що "емоційна і майже не деталізована підтримка Ізраїлю Байденом" може виявитися "дорогою помилкою". За словами Муртази Хуссейна з Intercept, "на Глобальному Півдні" ізраїльсько-палестинський конфлікт "розглядають чітко як безжальну антиколоніальну війну, подібну до тих, у яких брали участь багато хто з них". У своїй лекції минулого місяця американський політолог Джон Міршаймер заявив, що США зіштовхнулися із "серйозними проблемами" через підтримку дій Ізраїлю в секторі Газа.

На перший погляд, ця думка обґрунтована. За останній місяць антиізраїльські протестувальники заполонили вулиці Пакистану та Індонезії, а також інших країн, що розвиваються. Минулого місяця лідери Єгипту, Йорданії та Палестинської автономії скасували зустріч із президентом Байденом через коментарi неправдивих тверджень про те, що Ізраїль розбомбив лікарню в секторі Газа. Болівія розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем, а Колумбія і Гондурас відкликали своїх послів. У ледь зрозумілій викривальній промові міністерство закордонних справ Південної Африки заявило, що "Ізраїль не має "права на самооборону"".

Але ці країни навряд чи є представниками світу, що розвивається. Всупереч тому, що стверджує пан Хусейн, немає одностайності з питання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Візьміть Індію, найбільш густонаселену країну у світі та важливого стратегічного й економічного партнера Америки. Багато індійських ЗМІ не розглядають цей конфлікт як антиколоніалістську боротьбу, а справедливо зображують Ізраїль як обложену демократію, що захищається від варварського терористичного угруповання.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді швидко засудив "терористичні атаки" ХАМАСа на Ізраїль і заявив, що індійці "солідарні з Ізраїлем у цей важкий час". Пан Моді розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, Індія утрималася при голосуванні щодо резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка закликає до "гуманітарного перемир'я" в секторі Газа, як повідомляють, тому, що в резолюції не згадується ХАМАС.

Індія не була єдиною країною, що розвивається, яка утрималася від цієї односторонньої резолюції ООН. Те ж саме зробили Камерун, Ефіопія, Ірак, Філіппіни, Туніс, Замбія і низка острівних держав Тихого океану. Багато з цих країн проголосували за сумнозвісну резолюцію ООН 1975 року, підтриману Радянським Союзом, яка прирівнювала сіонізм до расизму. Очевидно, що ці країни більше не розглядають ізраїльсько-палестинський конфлікт у чорно-білих тонах.

Насправді, більшість країн, що розвиваються, зокрема ті, які займають ворожу щодо Ізраїлю публічну позицію, виграють від знищення ХАМАСу. Багато країн Азії та Африки стикаються з реальною загрозою з боку кровожерливого джихадизму, прикладом якого є це угруповання. Поразка Ізраїлю надихне джихадистів по всьому світу. Це має прямі наслідки для безпеки країн, що розвиваються, які не є переважно мусульманськими і вже давно борються з лихом тероризму, включно з Індією, Таїландом, Філіппінами та широким спектром африканських країн. Але це також серйозний ризик для країн з мусульманською більшістю, що борються з внутрішніми екстремістськими проблемами, таких, як Алжир, Пакистан, Нігерія та Індонезія.

І хоча загибель мирних жителів всюди викликає жаль, багато критиків політики США щодо Ізраїлю виглядають скоріше запеклими, ніж морально стурбованими. Злісні антиізраїльські коментарі часто виходять з тих країн, які зазнали невдачі в тому, де єврейська держава досягла успіху — створивши міцну демократію і здійснивши перехід від бідності до процвітання. Пакистан, наприклад, фактично є банкрутом, перебуває під фактичним військовим правлінням і страждає від терористичних атак. Південна Африка не може перешкодити крадіям знімати залізничні колії та мідну проводку в лікарнях. У США або Заходу в ширшому сенсі немає вагомої причини витягувати моральні уроки з реальності країн, у яких є проблеми з проведенням чесних виборів або з подачею світла.

Президент Сальвадору Наїб Букеле, широко популярний у Латинській Америці завдяки придушенню організованої злочинності у своїй країні, можливо, висловив це найкраще: "Як сальвадорець палестинського походження, я впевнений, що найкраще, що може трапитися з палестинським народом, — це те, що ХАМАС повністю зникне".

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