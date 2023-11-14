Платіжки за газ по-новому. За що тепер віддаватимуть гроші українці

З січня 2024 року для населення з'являється третя газова платіжка — за утримання внутрішньобудинкових мереж. Експерт комунальної сфери Олег Попенко пояснює, за які послуги доведеться платити українцям за нею.

За що сплачуватимуть українці в новій платіжці з обслуговування газових мереж в БКБ з 01.01.2024 року.

Один раз на рік фахівці повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стан фарбування і кріплень газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення міжтрубного простору, очищати його від бруду та, в разі потреби, відновлювати його.

У багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців, а саме — до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу.

Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше — лише 1 раз на рік.

Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів.

А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, коли протяжність внутрішнього газопроводу становить понад 5 м.

Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії та мастила.

Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання, здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Також, не рідше одного разу на рік, постачальник послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

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