Українці отримуватимуть третю платіжку за газ: за що доведеться платити

У 2015 році в Україні почали запроваджувати цивілізований ринок природного газу. Низка реформ спрямована на те, щоб відкремити функції розподілу та постачання газу.

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В Україні зʼявиться третя платіжка за газ. Про це повідомляє Газправда.

Якщо раніше українці отримували два рахунки (за сам газ та його доставку), то тепер платитимуть ще й за утримання внутрішньобудинкових мереж. Втім, перед цим потрібно укласти угоду із сертифікованою організацією, наприклад, облгазом. Її можна обрати. Після цього вам надходитимуть уже три платіжки за газ.

"Чинне законодавство містить застереження, що у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється. Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами виключно через незаключення договорів на ТО може вважатися маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців", — пише Газправда.

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Ще у 2015 в Україні почали запроваджувати цивілізований ринок природного газу. За рік до цього уряд зафіксував цю мету в Угоді про асоціацію з ЄС. Тому на ринку природного газу поступово відбуваються певні реформи. Одна з них — відокремити функції розподілу та постачання газу. Тепер окремо приділятиметься увага обслуговуванню будинків.

Фото: Анна Кудрик (колаж)

У багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону та після нього (раз на пів року) здійснюватиметься перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу.

А раз на рік газове обладнання оглядатимуть візуально. У разі виявлення несправностей, їх ліквідовуватимуть.

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