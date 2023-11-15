У Байдена та Сі з'явився спільний ворог. Як Трамп може об'єднати непримиренних суперників
Непримиренні вороги на світовій арені, США та Китай отримали шанс на взаєморозуміння, пише журналіст Орест Сохар. Цей шанс для них створює Дональд Трамп — його повернення до влади однаково неприйнятне як для Байдена, так і для Сі Цзіньпіна.
Байден і Сі отримали спільного ворога: наскільки це їх зблизить?
15 листопада лідери США та КНР зустрінуться в Сан-Франциско й матимуть змогу очно зʼясовувати, кого з них дужче лякає ймовірна перемога Дональда Трампа на президентських виборах: і кожному є що сказати.
Для Китаю повернення еклектичного мільярдера в Овальний кабінет означає новий виток конфлікту із США, але вже "по-справжньому". Трамп вважає Московію дрібною проблемою для Вашингтона, тому схильний із нею домовлятися (тобто йти на поступки), аби зосередитися на головній цілі своєї зовнішньої агресії — на КНР.
Саме Трамп розпочав торговельну війну з Китаєм під час своєї першої каденції: ввів мита на китайські товари, заборонив інвестиції в технологічні компанії КНР і розпочав розслідування щодо китайської торгівлі.
У разі повернення в Білий дім він пообіцяв запровадити чотирирічний план поступового блокування китайського імпорту, включаючи електроніку, сталь і фармацевтику. Трамп також хоче заборонити китайським компаніям володіти життєво важливою інфраструктурою США в енергетиці, техсекторі та сільському господарстві. А ще обіцяє змусити китайських власників продати будь-які холдинги, "які ставлять під загрозу національну безпеку Америки".
Для Китаю це — витіснення з найголовнішого ринку планети з подальшою торговельною війною з друзями США.
Байден втрачає електоральні козирі через Трампа: той задурив виборцям голови, і вони охороною мексиканського кордону переймаються більше, ніж імовірним початком ІІІ-ої світової.
Дедалі більше демократів закликають чинного президента відмовитися від участі в кампанії. "Байден урятував країну від Трампа, але пора зробити наступний крок", — це гучна, але типова заява конгресмена Тіма Раяна.
Опитування CNN демонструє перевагу Трампа над Байденом: 49% проти 39%. І це дуже низький показник для лідера демократів. Байден не отримує заслуженого визнання за свої економічні та зовнішньополітичні заслуги, а виборці ведуться на витівки його конкурента.
Сі та Байдену конче потрібне порозуміння. Звичайно, у порядку денному зустрічі лідерів двох країн ми не знайдемо питання "що нам робити з Трампом?". Але ретельність підготовки та порядок питань вказують на високі ставки на це рандеву. Публічно лідери говоритимуть про загальні проблеми світового масштабу: зокрема, Байден згадуватиме про Тайвань і проситиме Сі стримати Іран від накручування чергових конфліктів на Близькому Сході. Непублічно політики працюватимуть на відновлення довіри та нейтралізацію ідеологічних суперечностей. І тут мали б постаратися, бо часу в них залишилося небагато.
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