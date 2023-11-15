Чи вистоїть український десант? Як Росія намагається позбутися присутності ЗСУ на лівому березі

Командування військ РФ у Херсонській області стурбоване існуванням українського плацдарму, зазначає військовий експерт Костянтин Машовець . Тому зараз там готуються активні наступальні операції, але хитріші, ніж зазвичай у росіян.

Ймовірно, командування угрупування військ (УВ) противника "Днепр" приступило до реалізації плану щодо ліквідації тактичних плацдармів ЗСУ на лівому березі р. Дніпро.

Генерал Теплинський, судячи зі всього, цілком логічно вирішив розпочати з найбільш загрозливого для себе — того, який знаходиться в районі с. Кринки.

Наскільки я зрозумів, задум полягає у наступному.

Створити перевагу у силах та засобах, у вигляді 3-х тактичних груп. А потім, двома з них (фланговими), з районів с. Корсунка та с. Козачі Лагері відповідно, атакувати вздовж прибережної дороги Олешки — Нова Каховка у загальній дирекції на с. Кринки.

В той час як третя, фронтальна, буде діяти через ліс південніше с. Кринки, намагаючись відтіснити передові підрозділи ЗСУ з північної частини лісу спочатку у саме село, а потім й в пойму річки.

Розпочне — точніше, вже розпочала — діяти саме фротнтальна група, до якої, очевидно, входять підрозділи 26-го мотострілецького полку (МСП) 70-ї мотострілецької дивізії (МСД) та окремі підрозділи 144-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр). Десь півтори-дві доби тому їм вдалося просунутись майже до південно-східної околиці села (у його центральній частині).

В районі с. Козачі Лагері противник зосередив ще одну тактичну групу у вигляді:

1445-го та 385-го МСП ТрВ (по батальйону з кожного);

328-го десантно-штурмового полку (ДШП) 104-ї "типу" десантно-штурмової дивізії, ймовірно діє попереду одним посиленим батальйоном;

зведеного тактичного загону 10-ї окремої бригади спеціального призначення (ОБР СпП);

батальйону БАРС-4.

Ну, й по напрямку с. Корсунка — с. Кринки розгорнуті:

як мінімум 2 батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП), а швидше за все — й всі 3 її батальйону;

до батальйону 205-ї ОМСБр;

до батальйону 404-го МСП ТрВ;

зведений тактичний загін "Шторм-Z", як мінімум з 2-х штурмових рот по 110-120 зеків кожна.

За обсягом й кількістю цих сил й засобів, можемо сміливо стверджувати, що лише проти одного українського плацдарму в районі с. Кринки противник зосередив майже 2 повноцінних "розрахункових" бригади.

Я зараз не візмусь прогнозувати, вийде у них, чи не вийде.

Але, мушу визнати, генерал Теплинський діє досить зважено та логічно, намагаючись не створювати "столпотворение войск" перед українським плацдармом в умовах переваги ЗСУ у питаннях розвідки та в ефективності дій артилерії, а долучаючи до активних дій проти наших плацдармів рівно стільки військ (сил) — скільки потрібно. Тобто, щоб мати очевидну перевагу в силах й засобах, але в той же час — не підставляти (або намагатися, не підставляти) свої війська під ефективний вогонь української арти у районах й на рубежах їх зосередження та розгортання. Це достатньо рідка професійна якість серед російських армійських командирів (начальників) оперативного рівня, які, у своїй більшості, зазвичай, намагаються діяти нахрапом, масуючи у наступі свої війська понад будь-які розумні норми, домогаючись "задавить противника массой".

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