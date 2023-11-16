Україна — це Європа, але не зараз. Скільки часу знадобиться для вступу до ЄС

Євросоюз довгі роки залишається мрією і казкою для українців. Але потрібно усвідомлювати, що шлях до ЄС майже напевно виявиться довгим — і може, як у Туреччини, розтягнутися на десятиліття, попереджає публіцист Далібор Рохач у колонці для The Bulwark.

Після наступу, що зайшов у глухий кут, і нестабільної міжнародної підтримки хороших новин про Україну останнім часом не вистачає. Проте рекомендація Європейської комісії, опублікована минулого тижня, про те, що переговори про вступ до ЄС з Україною відкриті, сповнені символізму для українців і дають проблиск такої необхідної надії на майбутнє країни.

Центральне місце ЄС в уяві українців важко оцінити американцям і західноєвропейцям. У Києві ЄС сприймають не як громіздку бюрократію, що виконує корисні, але нецікаві технократичні завдання, а як юридичне і символічне втілення політичних, економічних і культурних устремлінь країни.

Десять років тому цього місяця тодішній президент України Віктор Янукович в останню хвилину оголосив, що відмовляється від угоди про асоціацію України з ЄС на користь тісніших зв'язків із Росією. Ця заява викликала хвилю протестів на Майдані в Києві, яка зрештою призвела до відставки Януковича та його втечі до Росії — подія, яку українці називають Революцією Гідності. Перший напад Росії на Україну стався всього кілька днів потому, і ця війна триває і сьогодні.

Переважна більшість українців (92 відсотки, згідно з опитуванням 2023 року) підтримують членство в ЄС до 2030 року. Не важко зрозуміти, чому: ЄС залишається ключем до історії української нації як ринкової демократії, вбудованої у спільноту процвітаючих, вільних націй Заходу. Почасти завдяки Януковичу ЄС став майже синонімом гідності та суверенітету України; її здатність обирати свій власний курс, вільний від російського домінування. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба писав: "Боротьба і жертви України не марні. Наша трансформація визнана. Наші мрії та надії збуваються".

Не так швидко. ЄС, незважаючи на все, що він символізує, як і раніше, є бюрократичним, громіздким міжнародним органом, який вимагає значної міри внутрішнього консенсусу для ухвалення будь-якого рішення. Переговори про вступ, що охоплюють три десятки тематичних "глав", різні аспекти законодавства і політики ЄС, можуть тривати роки. Туреччина почала переговори в 2005 році, але в 2010-х роках зіткнулася з перешкодами, і переговори про вступ зрештою були заморожені. Винні в цьому поворот Туреччини до авторитаризму і відсутність прогресу в приведенні турецьких інститутів у відповідність до європейських стандартів, але також і той факт, що вступ є політичним процесом, який повинен бути одноголосно схвалений усіма державами-членами.

Наразі є щонайменше два члени ЄС, які відкрито недружелюбні до України: Угорщина і Словаччина. Угорщина, яка спочатку заявляла, що може заблокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО і чий міністр закордонних справ заявив минулого тижня, що Україна "не готова" до членства в ЄС, може бути схильною до умовлянь або підкупу. Словаччина з її новим проросійським, євроскептичним, лівопопулістським і антиукраїнським урядом також може бути впертою.

Шлях до Європи може бути заблокований несподівано — наприклад, як зараз, на польському кордоні Фото: sprosi.eu

Навіть у Польщі, яка зразково підтримувала Україну, побоюються конкуренції з українським бізнесом на відкритому європейському ринку, що й спричинить членство України. Крім розбіжностей з приводу експорту українського зерна, польські далекобійники наразі блокують перетин кордону з Україною на знак протесту проти конкуренції з боку українських водіїв, які від початку війни працюють в ЄС в умовах пом'якшених обмежень.

З огляду на величезні жертви, принесені українцями, очікування зі зрозумілих причин високі. До честі ЄС, він створює фонд у розмірі 50 мільярдів доларів для України на 2024-2027 роки. Це більше, ніж Конгрес зміг зробити за багато місяців. Але навіть найконсервативніші оцінки витрат на післявоєнну відбудову України перебувають у межах кількох сотень мільярдів — рахунок, який, безумовно, не буде оплачений платниками податків США.

Однак гроші — це тільки одна частина історії. У довгостроковій перспективі, для стійкого зростання рівня життя в Україні повний доступ до ринків праці, послуг і товарів ЄС важливіший, ніж допомога у відновленні. Українці сподіваються на стійкий прогрес і відчутний ефект від тісніших економічних і політичних зв'язків з ЄС. Якщо замість цього вони опиняться в тривалому підвішеному стані, може виникнути цинізм, багато в чому як на Західних Балканах. Це було б поганою новиною для ЄС і Сполучених Штатів: незадоволена Україна легко могла б стати безладним геополітичним гравцем з корисливими інтересами, як велика Сербія або ще одна Туреччина.

Нарешті, є слон у кімнаті: безпека України. Умиротворителі в західноєвропейських столицях і, можливо, дехто в адміністрації Байдена, можливо, вже думають про те, як можна використати процес вступу до ЄС, щоб змусити президента Зеленського почати переговори з Кремлем. Але поки Росією керує банда військових злочинців, українці розуміють, що єдина перспектива міцного миру полягає в ефективному стримуванні майбутньої російської агресії — або через членство в НАТО, або через перетворення України на гіпермілітаризованого (можливо, ядерного) дикобраза.

В українців є вагомі причини зберігати прихильність європейському майбутньому своєї країни, і Європейська комісія заслуговує на похвалу за просування цього процесу вперед. Проте обіцянка вступу без одночасної стратегії перемоги України і довгострокової безпеки мало що означає. Довгострокове майбутнє України практично вирішене; проте в короткостроковій перспективі вона, як і раніше, перебуває в серйозній небезпеці.

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