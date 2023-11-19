Джо Байден: США не відступлять перед викликом Путіна і ХАМАС

Чи вдасться притягнути Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб Україна могла жити вільно? Як впоратися з насильством бойовиків ХАМАС і забезпечити мир на Близькому Сході? Ці питання ставить Джо Байден. Фокус наводить повну версію авторської колонки президента США для газети The Washington Post.

Сьогодні світ переживає переломний момент, коли рішення під час криз у Європі та на Близькому Сході визначають життя майбутніх поколінь. Який вигляд матиме наш світ після цих конфліктів?

Чи будемо ми заперечувати здатність ХАМАС творити чисте, непідробне зло? Чи зможуть ізраїльтяни і палестинці коли-небудь жити в мирі, з двома державами для двох народів? Чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру і безпеки?

І головне питання: чи будемо ми слідувати нашому позитивному баченню майбутнього, чи дозволимо тим, хто не поділяє наші цінності, затягнути світ у небезпеку? І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти демократію. Обидва хочуть зруйнувати регіональну стабільність і скористатися безладом, що виник. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки і на благо всього світу.

Сполучені Штати об'єднують союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і домогтися прогресу на шляху до світлого і мирного майбутнього. Світ очікує від нас рішень проблем нашого часу. Це обов'язок лідера, і Америка виконає його. Якщо ми відійдемо від сьогоднішніх проблем, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення тільки зростуть. Ми не дозволимо цьому статися.

Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, я виступаю за захист свободи від жорстокої війни Путіна. З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що якщо агресію в Європі залишити без відповіді, криза не згасне сама по собі. Ось чому наші зобов'язання перед Україною сьогодні — це інвестиції в нашу безпеку. Це запобіжить ширшому конфлікту завтра.

Ми не допускаємо участі американських військ у цій війні, але підтримуємо відважних українців, які захищають свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна завоювати їх.

Сполучені Штати роблять це не наодинці: понад 50 країн приєдналися до нас. Партнери беруть на себе більшу частину економічної відповідальності за підтримку України. Ми також створили сильніший і більш згуртований союз НАТО, який зміцнить нашу безпеку завдяки силі союзників. Ми дали зрозуміти, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО від подальшої російської агресії. Наші союзники в Азії також підтримують нас та Україну, виступаючи за притягнення Путіна до відповідальності, адже вони розуміють, який зв'язок стабільності в Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Протягом усієї історії ми також бачили, як конфлікти на Близькому Сході можуть мати наслідки по всьому світу. Ми твердо підтримуємо ізраїльський народ, який захищає себе від вбивчого нігілізму ХАМАС. Бойовики 7 жовтня вбили 1 200 осіб, зокрема 35 американських громадян. Це найжахливіший злочин проти єврейського народу за один день з часів Голокосту. Немовлята і малюки, матері і батьки, бабусі і дідусі, люди з обмеженими можливостями і навіть люди, які пережили Голокост, були покалічені і вбиті.

Цілі сім'ї були вбиті у своїх будинках. Молодих людей розстріляли на музичному фестивалі. Тіла зрешечені кулями і спалені до невпізнання. Понад місяць сім'ї 200 заручників, захоплених ХАМАС, живуть у пеклі. Вони з нетерпінням чекають, щоб дізнатися, живі чи мертві їхні близькі. На момент написання цієї статті я і моя команда працюємо і робимо все можливе, щоб звільнити заручників.

Ізраїльтяни все ще перебувають у шоці і страждають від нападу, а ХАМАС обіцяє повторити події 7 жовтня. Палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє без терористів ХАМАС. Я сам вбитий горем кадрами з сектору Гази і загибеллю багатьох тисяч мирних жителів, включно з дітьми. Палестинські діти плачуть за втраченими батьками. Батьки пишуть ім'я своєї дитини на руці або нозі, щоб її можна було впізнати, якщо станеться найгірше. Палестинські медсестри та лікарі відчайдушно намагаються врятувати кожне дорогоцінне життя, практично не маючи ресурсів. Кожне втрачене безневинне палестинське життя — це трагедія, що розриває сім'ї та громади.

Нашою метою не має бути просто припинення війни сьогодні. Завдання полягає в тому, щоб покласти край війні назавжди, розірвати цикл безперервного насильства і побудувати щось сильніше в секторі Гази і на всьому Близькому Сході, щоб історія не повторювалася.

Лише за кілька тижнів до 7 жовтня я зустрівся в Нью-Йорку з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Головною темою нашої розмови були зобов'язання, які допоможуть Ізраїлю та палестинським територіям краще інтегруватися в Близький Схід. Це також ідея інноваційного економічного коридору, який з'єднає Індію з Європою через Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль, про який я оголосив разом із партнерами на саміті "Великої двадцятки" в Індії на початку вересня.

Тісна інтеграція між країнами створює передбачувані ринки та залучає більше інвестицій. Поліпшення регіональних зв'язків, включно з фізичною та економічною інфраструктурою, сприяє підвищенню зайнятості та розширенню можливостей для молоді. У цьому майбутньому немає місця насильству і ненависті ХАМАС. Я вважаю, що спроба зруйнувати надію на це майбутнє — це одна з причин, через яку ХАМАС спровокував кризу.

Цілком очевидно: рішення про створення двох держав — єдиний спосіб забезпечити довгострокову безпеку ізраїльського та палестинського народів. Хоча зараз може здатися, що майбутнє ніколи не було так далеко, ця криза зробила його важливішим, ніж будь-коли.

Рішення про створення двох держав — ось куди має йти шлях до миру. Це вимагатиме зобов'язань від ізраїльтян, палестинців, Сполучених Штатів і наших союзників. Роботу треба почати просто зараз. З цією метою США запропонували основні принципи виходу з цієї кризи, щоб дати світу основу для подальшого розвитку.

Газа ніколи більше не повинна використовуватися як платформа для тероризму. Не повинно бути насильницького переміщення палестинців із Гази, жодної повторної окупації, облоги і скорочення території. Після закінчення війни голос палестинського народу і його сподівання мають опинитися в центрі посткризового управління в секторі Гази.

Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний Берег мають бути з'єднані під єдиною структурою управління, зрештою під оновленою Палестинською автономією. Я говорив лідерам Ізраїлю, що екстремізм проти палестинців на Західному Березі треба припинити і всіх, хто чинив насильство, треба притягнути до відповідальності. Штати готові зробити власні кроки, включно із забороною на видачу віз екстремістам, які нападають на цивільне населення на Західному Березі.

Міжнародна спільнота має виділити ресурси для підтримки народу Гази, включно з тимчасовими заходами безпеки, і створити механізм відновлення для стійкого задоволення довгострокових потреб Гази. Вкрай важливо, щоб терористичні загрози ніколи більше не виходили з сектору Гази або Західного берега.

Якщо ми домовимося щодо цих перших кроків, ми зможемо уявити собі інше майбутнє. У майбутні місяці США подвоять зусилля зі створення більш мирного, інтегрованого і процвітаючого Близького Сходу — регіону, де такий день, як 7 жовтня, немислимий.

Ми продовжимо працювати над тим, щоб запобігти подальшому поширенню та ескалації конфлікту. Я наказав двом американським авіаносним групам прибути в регіон для посилення стримування. Ми переслідуємо ХАМАС і тих, хто фінансує та сприяє тероризму, запроваджуючи численні санкції, відсікаючи ХАМАС від зовнішнього фінансування, зокрема через соціальні мережі. Мені також ясно, що Сполучені Штати зроблять усе необхідне для захисту американських військ і особового складу на всьому Близькому Сході. Ми неодноразово відповідали на удари по нас.

Я — перший американський президент, який негайно вирушив до Ізраїлю під час війни, щоб показати солідарність з ізраїльським народом. Ізраїль повинен захистити себе, це його право. Перебуваючи в Тель-Авіві, я радив ізраїльтянам не дозволяти образі та гніву вводити їх в оману і змушувати робити помилки, які ми зробили в минулому.

Від самого початку моя адміністрація закликала поважати міжнародне гуманітарне право, зводити до мінімуму загибель невинних людей і приділяти пріоритетну увагу захисту цивільного населення. Після нападу ХАМАС на Ізраїль допомогу Газі припинили, а запаси продовольства, води і медикаментів швидко виснажилися. У межах моєї поїздки до Ізраїлю я говорив із лідерами Ізраїлю та Єгипту для досягнення угоди про відновлення постачання необхідної гуманітарної допомоги жителям Гази. Через кілька днів кордон знову почали перетинати вантажівки з припасами.

Сьогодні близько 100 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в'їжджають у Газу з Єгипту, ми продовжуємо працювати над тим, щоб збільшити потік допомоги багаторазово. Я також виступав за гуманітарні паузи в конфлікті, щоб цивільне населення покинуло зони активних бойових дій. Ізраїль зробив додатковий крок зі створення двох гуманітарних коридорів і щоденних чотиригодинних перерв у бойових діях на півночі сектору Гази, щоб дозволити палестинським громадянам тікати в безпечніші райони на півдні.

Це різко суперечить терористичній стратегії ХАМАС: ховатися серед мирних палестинців. Використовувати дітей як живий щит. Розміщувати тунелі під лікарнями, школами, мечетями і житловими будинками. Максимізувати смерть і страждання невинних людей. Якби бойовики ХАМАС дбали про життя палестинців, вони б звільнили всіх заручників, здали б зброю і лідерів, відповідальних за події 7 жовтня.

Поки ХАМАС дотримується ідеології руйнування, припинення вогню не буде запорукою миру. Для ХАМАС кожне припинення вогню — це час, який вони використовують для поповнення запасів ракет, переміщення бойовиків і нападів на мирних жителів.

Нам доводиться працювати ще старанніше, щоб зберегти цінності, які роблять нас такими, якими ми є. Ми — нація свободи релігій і вираження думок. Ми всі маємо право дискутувати, не погоджуватися і мирно протестувати, не побоюючись, що нас переслідують у школах, на робочих місцях чи деінде.

Останніми роками хвиля ненависті призвела до расизму і тривожного зростання антисемітизму в Америці. Ситуація посилилася після терактів 7 жовтня. Єврейські сім'ї турбуються, що їх можуть переслідувати в школі, коли вони носять символи своєї віри на вулиці. Водночас надто багато американських мусульман, громадян арабського походження, палестинців та інших громад обурені й ображені, побоюючись ісламофобії та недовіри, які ми спостерігали після 11 вересня.

Ми не можемо бути осторонь, коли ненависть зростає. Ми повинні беззастережно засудити антисемітизм, ісламофобію та інші форми ненависті. Ми повинні відмовитися від насильства та в'їдливості та бачити одне в одному не ворогів, а співвітчизників-американців.

У момент такого хвиль насильства і страждань — в Україні, Ізраїлі, секторі Гази та інших місцях — важко уявити, що можливо щось інше. Але ми ніколи не повинні забувати уроки впродовж усієї нашої історії: великі трагедії та потрясіння можуть призвести до величезного прогресу. Більше надії. Більше свободи. Менше люті. Менше образ. Менше війни. Ми не повинні втрачати рішучості досягати цих цілей, тому що саме зараз найбільше необхідні ясне бачення, великі ідеї та політична сміливість. Це стратегія, яку моя адміністрація буде продовжувати проводити — на Близькому Сході, в Європі і по всьому світу. Кожен крок, який ми робимо на шляху до цього майбутнього — це прогрес, який робить світ безпечнішим.

Джерело.