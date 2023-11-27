Путін не збирався закінчувати війну у 2022-му. Як Росія готувалася захоплювати Україну

Блогер Роман Шрайк категорично не згоден із поширеною думкою про те, що Путін був готовий до миру в березні 2022 року. Саме тоді кремлівський диктатор готувався до ескалації війни, незалежно від того, як склалися б переговори в Стамбулі

Те, що Путін був готовий закінчити війну в березні 2022 року шляхом переговорів — це, м'яко кажучи, маячня.

Поки велися переговори в Стамбулі, російські війська готувалися виходити з північної частини України, щоб переміститися на Донбас і продовжити воювати там.

Росію на стамбульських переговорах представляв клоун Мединський, що само по собі свідчить про їхню несерйозність. Після закінчення цієї зустрічі Мединський не міг додзвонитися Путіну, щоб розповісти, як усе пройшло, тому що Путіну було пох…й на ці "переговори". Вони були просто ритуальною дією. Якби наша сторона після Бучі не перервала переговори, вони могли хоч щотижня проходити. Штук 50 меморандумів до цього моменту підписали б, на хід війни це ніяк би не вплинуло.

Мединського запустили на переговори саме через їхню непотрібність Фото: obozrevatel

У лютому 2022 року Путін націлився захопити всю Україну. Ці неадекватні плани стали наслідком його особистої упоротості та кретинічного спотворення картини світу. І ця упоротість нікуди не поділася.

У березні 2022 року стало зрозуміло, що цей план неможливо реалізувати, тому рівень зазіхань знизився. Я писав про це не раз, зокрема в пості під назвою "Чотири війни Володимира Путіна", повторюватися не буду.

На жодні реальні переговори Путін не піде доти, доки не визнає свою позицію домінувальною, а українська сторона з цим погодиться. Або навпаки — коли російська армія опиниться перед загрозою розгрому.

Ні те, ні інше поки що не проглядається. Тому досі триває "третя війна" — війна за південь і Донбас.

Путін сподівається пересидіти, передавити, дочекатися, коли моральний дух українців впаде, коли в США переможе Трамп, коли в Європі оберуть ще більше орбанів, коли допомога Україні буде залізно паралізована.

У цьому вся суть моменту.

Україна для Путіна — як "моє золотце" для Голлума, просто так він від неї не відмовиться. Тільки якщо його добряче запинати.

І як мінімум рік на це у нас є.

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